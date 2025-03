Il concerto ufficiale di Death Stranding arriva in Italia: ecco tutti i dettagli

L'ultimo evento speciale dedicato interamente a Death Stranding ha saputo entusiasmare i fan di tutto il mondo, soprattutto dopo l'ultimo spettacolare trailer che ci ha svelato la data d'uscita del secondo capitolo, molto più vicino di quanto potessimo immaginare.

Ma per gli appassionati della saga è arrivato un altro annuncio molto interessante: Kojima Productions e Soho Live hanno infatti svelato il "Death Stranding Strands of Harmony World Tour", concerto ufficiale dedicato alle vicende di Sam Porter Bridges.

Un'orchestra riprodurrà le musiche più belle e celebri dell'intera saga, insieme a cantanti dal vivo e una serie di spettacolari video che richiameranno le iconiche scene dei videogiochi.

È stato infatti già confermato che il concerto non coprirà soltanto gli eventi del primo capitolo (che potete recuperare su Amazon), ma anche la storia di Death Stranding 2 On The Beach.

Inoltre, grazie a un comunicato stampa ci è arrivata la conferma che il concerto avrà una tappa anche nel nostro paese: potremo infatti assistere all'evento il 19 gennaio 2026 alle ore 21:00, al Teatro Dal Verme di Milano.

La tappa italiana sarà eseguita dalla Ensemble Symphony Orchestra, una delle più conosciute a livello nazionale e che si è già esibita nei più importanti teatri italiani ed europei.

Le prevendite dei biglietti saranno disponibili a partire dal 12 marzo alle ore 12:00, tramite il portale TicketOne.

Di seguito vi riportiamo il listino dei prezzi per i biglietti del concerto di Death Stranding, in base alla Platea scelta:

Platea 1: €85 + prevendita

Platea 2: €72 + prevendita

Platea 3 e Balconata: €65 + prevendita

Platea 4: €38 + prevendita

Se siete interessati ad assistere a questa esperienza musicale, non posso che invitarvi a tenere d'occhio le prevendite nelle prossime ore, così da assicurarvi un biglietto per la serata.

Nel frattempo, colgo l'occasione per segnalarvi che durante l'ultima presentazione ufficiale è stata svelata anche una Collector's Edition di Death Stranding 2. Che, ovviamente, non poteva che essere bizzarra.