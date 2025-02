Il co-fondatore di BioWare ripensa al finale di Mass Effect 3: «Non si può creare la perfezione»

BioWare ha vissuto sia momenti bellissimi che controversie negli ultimi anni, ma probabilmente nessun episodio è rimasto così tanto nella memoria degli appassionati, per i motivi sbagliati, come il finale di Mass Effect 3.

Il terzo capitolo della trilogia ha fatto a suo modo la storia, anche se non come avrebbe voluto: il suo finale è stato così disprezzato dalla community, per via di scelte che non contavano e incongruenze con la stessa trama, da "costringere" BioWare a rilasciare un finale esteso che ne sistemasse i problemi.

Inizialmente pensato come finale alternativo, il DLC Extended Cut è stato poi integrato come vera conclusione a tutti gli effetti: in Mass Effect Legendary Edition la versione iniziale della conclusione della trilogia di Shepard di fatto non esiste più.

Il co-fondatore Greg Zeschuk è tornato sulla vicenda in una recente intervista al podcast My Perfect Console (via Eurogamer.net), ammettendo che, pur non essendo stato coinvolto in prima persona per lo sviluppo, ha potuto assistere alla reazione degli sviluppatori:

«Credo che le intenzioni fossero buone. Non puoi mai creare la perfezione: questa è una delle sfide di uno sviluppatore. Soprattutto quando ci sono aspettative così elevate —pensate a una serie come Mass Effect, assolutamente amata e un'esperienza incredibile nel complesso — per poi non riuscire a raggiungere le aspettative dei giocatori sulle proprie scelte con l'ultimo passo, quando fai un finale più fumoso... È complicato».

Zeschuk spiega che all'epoca era impegnato con lo sviluppo di Star Wars The Old Republic, ma ricorda di aver provato molto dispiacere per quello che gli autori di Mass Effect 3 stavano passando, proprio perché aveva compreso ciò che stavano cercando di realizzare.

All'epoca il morale in BioWare per il finale era davvero sotto le scarpe: a confermarlo erano stati anche diversi ex sviluppatori, che dopo averlo giocato loro stessi hanno compreso la frustrazione degli utenti.

Fortunatamente, alla fine è arrivato un finale esteso che, per quanto non sia perfetto, ha comunque messo d'accordo la maggior parte dei fan.

Dopo il flop di Dragon Age The Veilguard, oggi BioWare sta affrontando un periodo di crisi senza precedenti, con uno smantellamento del team che potrebbe portare addirittura a un'eventuale chiusura.

Difficile dunque capire quale sarà il destino di Mass Effect 5, considerando che lo sviluppo non è ancora neanche iniziato.