Il clone gratis di Horizon è vivo e non sembra neanche male

Tencent, attraverso il suo studio di sviluppo Polaris Quest, ha recentemente pubblicato un trailer di gameplay per Light of Motiram, un titolo che richiama in modo sorprendente l'estetica e alcuni elementi della serie Horizon di Guerrilla Games.

Nonostante le somiglianze visive che vanno ben oltre la semplice ispirazione, il nuovo gioco cinese presenta alcune differenze sostanziali nel gameplay che potrebbero tracciare un percorso distintivo per questa produzione asiatica in arrivo nel 2025 su diverse piattaforme.

Mentre la serie Horizon (che trovate su Amazon) si è affermata come un'esperienza action/adventure arricchita da elementi RPG leggeri, Light of Motiram si posiziona principalmente come un gioco di sopravvivenza.

Gli sviluppatori hanno posto al centro dell'esperienza la necessità di costruire e difendere una base operativa, implementando un sistema di costruzione basato su un motore fisico realistico che promette interazioni ambientali complesse e stratificate.

Una delle caratteristiche più interessanti di questo titolo risiede nel sistema di addomesticamento dei "Mechanimals", creature meccaniche che popolano il mondo di gioco. Il team di sviluppo ha annunciato la presenza di oltre cento tipologie diverse di queste entità, ciascuna dotata di abilità uniche e potenziale di crescita specifico.

I giocatori potranno assegnare diversi modi di combattimento e caratteristiche produttive a questi alleati robotici.

Il sistema di combattimento si distingue per un focus maggiore sul corpo a corpo, con meccaniche di schivata, parata e contrattacco che sembrano richiamare dinamiche più tattiche rispetto al gameplay a distanza predominante nella serie Horizon.

Un altro elemento distintivo è rappresentato dalla modalità cooperativa multigiocatore integrata nell'intera esperienza di gioco, funzionalità assente nei titoli di Guerrilla.

La scelta di rendere Light of Motiram un titolo free-to-play - ossia gratis - segna un'ulteriore differenziazione strategica rispetto alla controparte occidentale. Questa decisione potrebbe ampliare significativamente la base di utenti potenziali, considerando anche la distribuzione multipiattaforma che include PC, PlayStation 5, iOS e Android, prevista per il 2025.

Se Light of Motiram riuscirà a costruire una propria identità distintiva nonostante le evidenti similitudini estetiche con la fortunata serie di Guerrilla Games non so dirlo. La sfida per Polaris Quest sarà quella di convincere il pubblico che le differenze nel gameplay sono sufficienti a giustificare un'esperienza autonoma e meritevole di attenzione.