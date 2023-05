Il clone gratis di Call of Duty è stato "abbattuto"

SM2 è il titolo che prendeva le basi di Call of Duty, permettendo ai giocatori di utilizzare armi, mappe e abilità di diversi titoli del franchise in un unico FPS free-to-play.

Originariamente basato sul motore di Call of Duty Modern Warfare 2 (che trovate su Amazon) per poi passare a Modern Warfare Remastered, questo strano progetto aveva senz'altro attirato l'attenzione della community.

A quanto pare, come riportato anche da PCGamesN, la festa è finita: SM2 è stato chiuso in seguito a un avviso di cessazione dell'attività emesso da Activision.

Questo "client moddato di Call of Duty" mescolava in un unico gioco varie risorse dell'intera serie, tra cui armi, mappe e suoni.

Inizialmente, gli sviluppatori avevano stabilito che SM2 avrebbe richiesto una copia originale di Modern Warfare 2 per poter essere giocato. All'inizio di quest'anno, tuttavia, il gioco è passato al motore che muove la remaster di Call of Duty Modern Warfare del 2016.

Un annuncio dei creatori del gioco conferma ora che lo sviluppo del gioco terminerà e tutte le "operazioni" saranno interrotte, a seguito di una lettera di cessazione e desistenza da parte di Activision.

«Oggi, un membro del team ha ricevuto una lettera di cessazione e desistenza per conto di Activision Publishing in relazione al progetto SM2», si legge nella dichiarazione.

«Ci stiamo conformando a questo ordine e stiamo chiudendo tutte le operazioni in modo permanente. Vi ringraziamo tutti per il vostro supporto negli ultimi due anni».

Il team di SM2 non ha fornito ulteriori dettagli sulla chiusura, anche se il sito ufficiale del gioco rimanda ora alla dichiarazione di chiusura definitiva.

