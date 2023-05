Call of Duty 2023 torna a far parlare di sé: c'è una data

Da molto si parla di Call of Duty 2023 e lo faremo ancora oggi, perché sta per arrivare il momento dell'atteso reveal.

Dopo Modern Warfare 2 (lo trovate su Amazon), la serie tornerà ad insidiare il mercato annuale con un episodio del franchise di sparatutto bellici.

Di Call of Duty 2023 si è detto molto, da ormai un po' di tempo, ed è arrivato il momento di avere delle informazioni ufficiali.

Non è neanche ben chiaro se sarà un gioco completo oppure no, gratis o a pagamento, e serve quindi un chiarimento.

Che, secondo alcune fonti, potrebbe davvero arrivare.

Charlie Intel, uno dei profili più autorevoli per quanto riguarda il franchise di Call of Duty, dichiara su Twitter che agosto potrebbe essere il momento del reveal.

Mentre la data di uscita continua ad essere il 10 novembre 2023 secondo i soliti rumor, la fine dell'estate ci permetterà di vedere il nuovo episodio della saga di shooter in azione.

Nonostante le notizie che puntavano al contrario, Activision sta procedendo con il solito piano di rilasciare un capitolo "premium" di Call of Duty quest'anno.

Sembra anche che Call of Duty 2023 sarà un sequel diretto di Modern Warfare 2, e che vedrà il ritorno dell'amata modalità zombi.

Il periodo di agosto non è del tutto campato per aria, visto che è in piena Summer Game Fest e Gamescom, due momenti in cui è molto più che plausibile che il titolo possa essere svelato.

A seconda di come andrà l'acquisizione di Activision-Blizzard da parte di Xbox, per altro, questo potrebbe essere già addirittura il primo gioco della serie ad arrivare su Nintendo Switch, dopo lo storico accordo.

Di sicuro c'è la volontà di chiuderla in fretta, visto che il nuovo alleato di Xbox è un professionista di altissimo livello. Perché Call of Duty quest'anno vuole fare sul serio, in ogni caso.