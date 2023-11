Il "clone" di The Last of Us è stato rinviato, per l'ennesima volta

Il misterioso e controverso The Day Before sembrava ormai ad un passo dal lancio, ma gli sviluppatori hanno annunciato per l'ennesima volta un rinvio destinato a far discutere.

Il titolo di Fntastic era diventato celebre per via della sua incredibile somiglianza estetica con The Last of Us (trovate il remake del primo capitolo su Amazon), facendosi poi notare per una produzione che ha solo lasciato dubbi e perplessità nella community.

Fino a pochi giorni fa avevamo sottolineato come il team di sviluppo sembrasse ormai "sparito" quando il lancio era ormai imminente: come riportato da Eurogamer.net, Fntastic ha finalmente fatto luce sulla vicenda... rinviando The Day Before. Sì, per l'ennesima volta.

Ricordiamo infatti che inizialmente sarebbe dovuto uscire per il 10 novembre: la motivazione data dal tema di sviluppo era una controversia per il nome scelto per il gioco, per motivi legati al copyright. Una motivazione sospetta e che non aveva convinto del tutto addetti ai lavori o appassionati.

Gli sviluppatori ora sono tornati per chiarire che non ci sarà bisogno di cambiare nome, dopo aver ottenuto un riconoscimento dal tribunale per le Proprietà Intellettuali, ma che sarà necessario posticipare ancora una volta l'uscita del gioco.

Adesso la data d'uscita prevista è il 7 dicembre 2023, ma non corrisponderà nemmeno alla release completa di The Day Before: Fntastic ha infatti chiarito che sarà disponibile solo in Early Access, contrariamente a quanto dichiarato in precedenza.

Una decisione giustificata dal fatto che si tratta del loro «primo vero grande gioco» e che potrebbero esserci circostanze impreviste.

Il team ha inoltre chiarito che non ci sarà alcun pre-ordine disponibile, ma la pagina ufficiale su Steam dovrebbe essere ripristinata già nelle prossime ore.

Per quanto riguarda invece le versioni console, potremo saperne di più soltanto dopo che la fase di accesso anticipato su PC sarà effettivamente completa.

Se sarete comunque interessati all'acquisto, la versione in Accesso Anticipato sarà proposta a 39$, mentre quando uscirà la versione completa sarà necessario spendere 49$. Non sarà ovviamente necessario acquistare due volte lo stesso gioco, ma si tratta semplicemente di uno "sconto" dedicato a chiunque sceglierà di dare fiducia al team.

Rimangono insomma molte perplessità di fronte a quella che appare essere una produzione decisamente confusionaria, oltre ad alcune polemiche ancora non chiarite del tutto, ma forse presto potremo finalmente scoprire la verità.

A meno che non arrivino ulteriori rinvii, si intende.