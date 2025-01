Il boss di Square Enix amerebbe un film su Final Fantasy 7

Pochi giochi hanno lasciato un segno come Final Fantasy VII. I suoi personaggi, la storia e l’universo narrativo hanno conquistato generazioni di fan.

Con il recente successo della trilogia remake partita con Final Fantasy VII Remake (che trovate anche su Amazon), è naturale chiedersi: Hollywood si interesserà nuovamente a questo leggendario RPG per un adattamento cinematografico?

In una recente intervista (via GameSpot), il produttore Yoshinori Kitase ha affrontato la possibilità di un film su Final Fantasy VII, offrendo un mix di ottimismo e realismo.

Kitase ha confermato che al momento non ci sono piani né discussioni per un adattamento hollywoodiano, ma ha espresso entusiasmo per l’idea.

«Ho sentito parlare di registi e attori di Hollywood che giocano a Final Fantasy VII,» ha dichiarato Kitase, aggiungendo che molti creativi rispettano profondamente il titolo.

«Personalmente, mi piacerebbe vedere qualcosa realizzato da questi creatori, che si tratti di un’opera cinematografica o visiva.»

Va ricordato che Final Fantasy VII ha già lasciato il segno al cinema. Nel 2005, Square Enix ha pubblicato Final Fantasy VII: Advent Children, un film in CGI che fungeva da sequel diretto del gioco.

Sebbene il progetto abbia ricevuto recensioni contrastanti, è diventato un cult tra i fan della saga.

Secondo me, il momento potrebbe in ogni caso essere ideale per un nuovo film su Final Fantasy VII. L’interesse di Hollywood per le trasposizioni di videogiochi è ai massimi storici. Tra gli annunci recenti spiccano un film su Horizon: Zero Dawn e l’adattamento di Until Dawn, previsto per il prossimo mese di aprile di quest'anno e di cui abbiamo da poco nuove informazioni.

Inoltre, il successo di adattamenti come Super Mario Bros. - Il Film e la serie The Last of Us (la cui seconda stagione è attesa a breve) ha dimostrato che, con il giusto approccio, le storie dei videogiochi possono prosperare su altri media.