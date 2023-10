Il Bloodborne in 2D ha finalmente una data di uscita

The Last Faith, un intrigante ibrido tra Castlevania e Bloodborne, ha ora una data di uscita ufficiale, neppure troppo lontana a dire il vero.

Sono molti i giochi che cercano di imitare il classico gotico di FromSoftware (che trovate su Amazon), ma questo sembra riuscirci quasi in toto.

Durante il Future Game Show 2023 The Last Faith era tornato con un trailer che aveva finalmente confermato la sua definitiva finestra di lancio.

Ora, come riportato anche da PushSquare, il souls in 2D ha una data di uscita, fissata al 15 novembre prossimo.

Poco sotto, nel consueto player dedicato, trovate il nuovo e frenetico trailer ufficiale del gioco che, tra le altre cose, conferma la data di rilascio.

A quanto pare questo ennesimo gioco d'azione 2D in stile Bloodborne è rimasto fedele alla filosofia dei soulslike e ora continua a stupire nel suo ultimo trailer, il quale presenta alcuni spezzoni di gioco particolarmente incisivi.

Vero anche che i Metroidvania di questo tipo sono ormai piuttosto comuni al giorno d'oggi, ma di tanto in tanto se ne trova uno che si distingue davvero.

Speriamo quindi che The Last Faith riesca a seguire le orme di giochi come Blasphemous, non deludendo le aspettative traducendosi nel "solito" clone di un gioco più celebre.

In precedenza, ricorderete, il nostro Domenico Musicò aveva in ogni caso già messo le mani su una build preliminare di The Last Faith, rimanendone positivamente impressionato: se vi siete persi la sua anteprima completa, potete recuperarla a questo indirizzo.

Ma non solo: sempre a proposito di figli illegittimi di Bloodborne, in queste ore si è fatto notare anche Lies of P, l'altrettanto sorprendente soulslike che si ispira candidamente al capolavoro di FromSoftware. Noi lo abbiamo recensito in ogni sua parte e ve ne abbiamo dato conto nel nostro articolo.