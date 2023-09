Idris Elba è incuriosito e perplesso dalle mod sexy di Cyberpunk 2077

A pochi giorni dall'arrivo di Phantom Liberty, la prima ed unica espansione di Cyberpunk 2077, il carismatico Idris Elba è al centro di molte interviste e in una di queste è stato informato delle mod erotiche del gioco.

Tra i tanti personaggi con cui V poteva avere una relazione nel gioco originale (lo trovate su Amazon) non c'era infatti Johnny Silverhand, il personaggio interpretato da Keanu Reeves, ma questo non ha fermato i modder.

In breve tempo arrivò infatti la possibilità di passare una notte di fuoco con il tormentato rocker, grazie ad una mod. Una possibilità che è stata raccontata allo stesso Keanu Reeves in una intervista, e l'attore l'ha presa con una certa sportività ed entusiasmo.

Idris Elba sarà protagonista del DLC di Cyberpunk 2077, lo abbiamo rivisto di recente con un trailer molto affascinante, e con tutta probabilità arriveranno delle mod anche per lui.

Solomon Reed, il personaggio interpretato da Elba, non sarà neanche in questo caso un'opzione per le relazioni amorose di V ma, ancora una volta, questo non fermerà i modder.

La redazione di IGN US ha avvertito l'attore di questa possibilità, che ha risposto con una certa... curiosità:

Idris Elba finds out about spicy Cyberpunk mods pic.twitter.com/h1kmZcaoow — IGN (@IGN) September 15, 2023

«Voglio dire, se ti metti a fare una mod a questo punto tanto vale che te la s***i la mod, giusto?», ha risposto un divertito e parzialmente perplesso Idris Elba, dopo aver chiesto quale fosse stata la reazione di Keanu Reeves alla stessa informazione.

«In realtà lo ha trovato divertente», risponde la redazione di IGN US confermando i sospetti di Elba sul fatto che Reeves potesse esser divertito da qualcosa di così curioso.

La clip fa parte di una divertente rubrica che sicuramente avrete visto, in cui il talent di turno risponde ai commenti degli utenti sul web e che potete vedere a questo indirizzo.

In attesa di scoprire in prima persona la qualità di Phantom Liberty quando il DLC sarà pubblicato il prossimo 26 settembre, ecco lo spazio che dovrete liberare sugli hard drive delle vostre console e PC.