Cyberpunk 2077, Idris Elba assoluto protagonista del nuovo trailer di Phantom Liberty

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty è alle porte e CD Projekt Red lancia un nuovo trailer che mette sul palcoscenico Idris Elba e il suo personaggio.

Il DLC del discusso titolo dello studio polacco, che potete trovare su Amazon e recuperare al volo, arriverà infatti tra pochissimo e stanno arrivando sempre più informazioni.

Il contenuto aggiuntivo sarà infatti molto corposo e metterà anche a dura prova i PC più avanzati, siete avvertiti.

Phantom Liberty sarà accompagnato infatti dall'update 2.0 disponibile per tutti, che inserirà tante novità all'interno di Cyberpunk 2077 che recentemente sono state raccolte tutte in una comoda infografica.

E, dimostrando di non aver perso il vizio di mostrare il loro gioco in uno stato decisamente più elevato di quanto non sia, CD Projekt Red ha pubblicato oggi un nuovo cinematic trailer che introduce la storia del DLC in occasione del recente Night City Wire.

Lo trovate qui sotto:

«Phantom Liberty è un'imminente espansione thriller di spionaggio per Cyberpunk 2077. Ritorna nei panni del mercenario cyber-potenziato V e intraprendi una missione ad alto rischio di spionaggio e intrighi per salvare il presidente della NUSA. Nel pericoloso quartiere di Dogtown, dovrai stringere alleanze all'interno di una rete di lealtà infrante e sinistre macchinazioni politiche. Hai quello che serve per sopravvivere?»

Bisogna dire che è davvero un filmato di grande impatto, se non altro.

Scopriamo quindi ciò che è successo nel passato di Solomon Reed, il personaggio interpretato da Idris Elba: un tradimento feroce da parte della sua compagna netrunner, che porterà probabilmente Reed a prendersi una meritata rivincita.

Non solo contro la sua compagna ma anche contro la presidente dei Nuovi Stati Uniti d'America, che viaggia nell'astronave che viene demolita da un razzo nel cliffhanger finale. Non a caso CD Projekt Red la definisce un'espansione "spy-thriller" in origine.

In attesa di scoprire in prima persona la qualità di Phantom Liberty quando il DLC sarà pubblicato il prossimo 26 settembre, ecco lo spazio che dovrete liberare sugli hard drive delle vostre console e PC.