I vincitori degli Italian Video Game Awards 2024, gli "Oscar del videogioco"

IIDEA ha annunciato i vincitori della dodicesima edizione degli Italian Video Game Awards, l’evento promosso dall’associazione con lo scopo di valorizzare l’eccellenza dell’industria dei videogiochi italiana.

La cerimonia di premiazione è andata in scena ieri sera, 4 luglio, presso il Cinema La Compagnia, la Casa del Cinema della Regione Toscana, nell’ambito di First Playable, evento business di riferimento per il settore dei videogiochi in Italia che si sta svolgendo in questi giorni a Firenze.

Nel corso della serata sono state assegnate 6 statuette a forme di coda di drago ai vincitori di questa edizione, selezionati da una giuria internazionale composta da Meg Clarke, Senior Game Scout, Team 17, Raphael Colantonio, President and Creative Director, WolfEye Studios, Diego Grammatico, Business Development Executive, Games London, Vincenzo Lettera, Editor in chief, Multiplayer.it.

Per la prima volta quest’anno, il quinto giurato è stato rappresentato dal voto aggregato dei soci di IIDEA.

I vincitori degli Italian Video Game Awards 2024:

Best Italian Game

Mediterranea Inferno - Eyeguys/Santa Ragione

Best Italian Debut Game

dotAGE - Michele Pirovano

Outstanding Art

Universe for Sale - Tmesis Studio

Outstanding Experience

Mediterranea Inferno - Eyeguys/Santa Ragione

Outstanding Italian Company

Untold Games

Outstanding Individual Contribution

Elisa Farinetti – Broken Arms Games

Sul palco dell’evento, oltre alle premiazioni, è stato dato spazio anche alle interviste a tre studi di sviluppo di videogiochi italiani che hanno dei titoli in uscita a breve e che, insieme a Pierpaolo Greco, hanno svelato alcune anticipazioni sulle loro produzioni.

Si sono alternati sul palco degli Italian Video Game Awards, Mauro Fanelli di Memorable Games, Matteo Sosso di Untold Games e Daniele Azara di Stormind Games.

Al termine della cerimonia, IIDEA ha lanciato un video – disponibile qui – che racchiude un’anticipazione dei titoli in lavorazione da parte degli studi di sviluppo italiani, la cui pubblicazione è prevista entro la fine del 2025.