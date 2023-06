Il creatore di Call of Duty ha annunciato un gioco stranissimo

Il mondo dei videogiochi è strano e pieno di sorprese, ma che il creatore di Call of Duty potesse annunciare un gestionale sul brasilian jiu-jitsu era difficile da immaginare.

Videogioco decisamente diverso dal franchise bellico, il cui ultimo capitolo trovate su Amazon, sebbene si tratti sempre di "combattimento", in un certo senso.

Advertisement

Call of Duty è per altro al centro delle cronache di recente, come accade spesso, per via del fatto che non sarà incluso su Xbox Game Pass nonostante l'affare Xbox e Activision-Blizzard.

Dall'altro lato Jim Ryan ha usato proprio Call of Duty per attaccare Xbox, in una guerra senza fine.

Mentre il franchise continua per la sua strada il suo creatore, Chance Glasco, ha annunciato invece Martial Arts Tycoon: Brazil.

E c'è anche un trailer:

Il gioco è esattamente ciò che fa presagire il suo titolo, un gestionale di una palestra di jiu-jitsu brasiliano.

Lo sviluppatore Good Dog Studios ha annunciato il titolo al BIG Games Festival, evento che si svolge in Brasile dal 28 giugno al 2 luglio.

Glasco ha un legame importante con il Brasile, visto che ha scoperto il jiu jitsu proprio in questo Paese, innamorandosene, dopo il suo periodo in Infinity Ward.

Glasco ha raccontato: «Lì ho incontrato alcuni dei miei migliori amici al mondo e posso parlare per esperienza quando dico che i giocatori brasiliani sono il gruppo di giocatori più appassionati che abbia mai incontrato. È un onore debuttare con Martial Arts Tycoon: Brazil al BIG Festival di quest'anno.»

Sul titolo, per ora sappiamo che vedrà i giocatori impegnati a costruire il proprio impero di arti marziali all'interno delle tentacolari favelas brasiliane.

Good Dog Studios assicura che i fan di una varietà di generi troveranno di che divertirsi all'interno di Martial Arts Tycoon: Brazil, che potete intanto seguire su Steam.

In attesa di scoprire come sarà questo strano titolo, Call of Duty Warzone Mobile ha una data di uscita svelata in un contesto molto particolare.

Vedremo cosa succederà quando il franchise arriverà su Nintendo Switch, invece, porting di cui si è parlato di recente.