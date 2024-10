I sindacati condannano Sony per il caso Concord

La storia di Concord è finita nel peggiore dei modi per Firewalk Studios e, contestualmente, Neon Koi, visto che gli studi sono stati smantellati e i loro progetti sono finiti nell'oblio.

L'esclusiva PS5 (la trovate su Amazon) è arrivata quindi al suo epilogo più disastroso. Nella giornata di ieri, infatti, PlayStation ha comunicato la chiusura dei due studi in maniera repentina, dopo il flop di Concord.

Come se già questa situazione non fosse difficile di suo, secondo i sindacati statunitensi potrebbe portare a conseguenze anche peggiori (tramite Game Developer).

Il sindacato statunitense Communication Workers of America (CWA) ha criticato duramente Sony per la chiusura dei suoi studi Firewalk Studios e Neon Koi, definendo questo ultimo giro di licenziamenti "devastante" per i lavoratori del settore videoludico.

In una dichiarazione ufficiale, la CWA ha sottolineato come eventi di questo tipo dimostrino l'importanza del potere contrattuale collettivo per garantire sicurezza e stabilità lavorativa ai dipendenti.

Secondo il sindacato, il processo di contrattazione collettiva darebbe ai lavoratori non solo la possibilità di negoziare retribuzioni più eque, ma anche una voce in capitolo per discutere l'impatto dei tagli occupazionali. La CWA ha inoltre criticato Sony per la chiusura dello studio di giochi mobile Neon Koi, sostenendo che la mossa evidenzia un interesse della compagnia a consolidare la propria posizione monopolistica piuttosto che competere in un mercato mobile più diversificato e competitivo.

Il sindacato ha dichiarato l'intenzione di portare la questione all'attenzione delle autorità di regolamentazione e dei legislatori, sottolineando che Sony sembra voler "mantenere un giardino esclusivo di contenuti PlayStation" piuttosto che affrontare la concorrenza sul mercato mobile.

La CWA ha annunciato che solleverà i possibili rischi anti-concorrenziali delle pratiche di Sony per evidenziare i pericoli di una concentrazione eccessiva di potere.

È un bene che casi come questi vengano tenuti sempre sotto controllo, visto quanto succede nel settore. Contestualmente, tra l'altro, PlayStation sembra volere comunque tentare la strada dei live service, anche senza Concord.