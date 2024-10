I primi due giochi gratis Epic di novembre svelati

Gli ultimi titoli gratuiti di Epic Games Store sono arrivati pochi giorni fa, ma ora è tempo di scoprire il prossimo omaggio previsto giovedì prossimo.

In maniera simile a Xbox Game Pass ogni settimana se siete in possesso di un account Epic, potete loggarvi e scaricare l'omaggio del momento.

Proprio nelle scorse ore infatti è stata infatti rilasciata una bella avventura co-op tutta da giocare.

Ora, è stato confermato che Witch It e Ghostwire: Tokyo saranno disponibili dal 31 ottobre al 7 novembre.

«Witch It è un gioco multiplayer a nascondino. I cacciatori hanno il compito di cercare le streghe nascoste che si confondono con l'ambiente: non fidatevi di nessun mobile, drogheria o utensile! Esplorate e nascondetevi in umili villaggi, isole esotiche e foreste particolari che traboccano di segreti e sorprese da scoprire. Ogni mappa contiene una varietà di disposizioni di oggetti, per rendere le partite uniche ed emozionanti ogni volta che si gioca!», si legge nella descrizione ufficiale del primo.

E ancora, il secondo viene descritto come: «La popolazione di Tokyo è scomparsa e forze soprannaturali letali si aggirano per le strade. Affina le tue abilità ultraterrene per svelare la verità dietro la scomparsa e salvare la città. Esplora nuovi contenuti per giocatore singolo con l'aggiornamento Il filo del ragno!»

I giochi in questione saranno come sempre disponibili per un'intera settimana a costo zero, senza quindi la possibilità di vederlo sparire dalla vostra collezione.

