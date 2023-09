I mondi di Assassin's Creed sono davvero simili alla vita reale, ci sono le prove

Ubisoft è davvero vicinissima a rilasciare Assassin's Creed Mirage, un capitolo che promette di tornare alle origini del franchise, sebbene i fan non hanno smesso di parlare dei vecchi Assassin's Creed, specie quelli open world.

L'episodio successivo a Valhalla (trovate la Ragnarok Edition in offerta su Amazon) sarà un ritorno alle atmosfere dei primi capitoli, visto che i mondi aperti non sono andati troppo a genio a molti.

Vero anche che i fan si sono dati appuntamento per decretare il migliore capitolo open world con elementi RPG.

Ora, dopo che gli stessi fan si sono dati appuntamento per decretare il peggiore capitolo della serie, qualcuno ha deciso di pubblicare un confronto fotografico tra le location degli AC e gli stessi luoghi nel mondo reale.

Il Redditor GenericReditUserName ha condiviso il suo viaggio in vari luoghi del mondo, e l'ultimo confronto con l'Oasi di Siwa in Egitto (vista in AC Origins) ha stupito i giocatori.

Sebbene sia possibile distinguere le schermate di gioco dalla vita reale (con sorpresa di nessuno), Ubisoft ha catturato l'atmosfera, le texture, i toni e l'architettura culturale complessiva del mondo che ha creato per noi in Origins.

Tuttavia, mentre le foto dell'Egitto del loro tour erano davvero impressionanti, è il confronto con la Venezia di Assassin's Creed II che ha davvero stupito.

La grafica del gioco, nonostante i suoi 14 anni, ha resistito in un modo che pochi avrebbero previsto. Del resto, capita che i giochi più vecchi a volte fatichino a superare la prova del tempo, soprattutto se confrontati con luoghi reali.

Restando in tema, alcune settimane fa il direttore creativo di Mirage ha dichiarato che il gioco si baserà sui «pilastri fondamentali dei primi AC».

Per concludere, ecco la lista dei capitoli della saga di Assassin's Creed più importanti di sempre secondo noi, dal peggiore al migliore.