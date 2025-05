I lavori su Switch 2 sono iniziati più a lungo di quanto pensate

Nintendo Switch 2 non è stata la classica decisione presa all'ultimo minuto, ma le nuove console ibride erano nei piani della casa di Kyoto già da tantissimi anni, prima ancora di quanto potevate immaginare.

Le prime Nintendo Switch vennero infatti rilasciate nell'ormai lontano 2017, ma probabilmente non potevate immaginare che grande N stava già iniziando a lavorare al suo successore già dopo soli due anni.

A confermarlo è stato lo stesso presidente Shuntaro Furukawa, che nel corso dell'ultimo meeting con gli azionisti ha confermato che i lavori sulle nuove console Nintendo erano iniziati nel 2019, ovvero quasi 6 anni fa (via Twisted Voxel).

Un'informazione che era in realtà già stata confermata poco dopo il reveal della nuova console nell'apposita sezione "Chiedi allo sviluppatore", anche se passata quasi inosservata: Kouichi Kawamoto, Takuhiro Dohta e Tetsuya Sasaki spiegarono che i lavori sull'hardware sono cominciati proprio dal 2019, anche se in realtà la fase di ricerca e sviluppo iniziò perfino prima.

Effettivamente ricorderete che per diverso tempo si chiacchierò molto sull'esistenza di una possibile Switch Pro, con il progetto che, sempre secondo le indiscrezioni, alla fine venne "convertito" nella nuova console vera e propria: se consideriamo che i lavori sono iniziati così presto, è possibile che Switch 2 inizialmente dovesse essere solo una versione più potente delle attuali periferiche ibride.

Un'ulteriore conferma dell'inizio dei lavori nel 2019 è arrivata tramite i primi documenti legali della causa avviata da Nintendo contro Genki, l'azienda produttrice di accessori che aveva svelato per prima aspetto e funzionalità di Switch 2.

Rivelazioni che confermano quanto l'industria videoludica sia costantemente al lavoro per cercare di non farsi trovare impreparati di fronte a una nuova generazione, anche se forse ci si sarebbe aspettata un po' di innovazione in più da Switch 2 (potete prenotare i primi accessori ufficiali su Amazon).

Anche se troveremo sicuramente delle novità molto utili per i giocatori: tra queste segnaliamo un'opzione per preservare la batteria più a lungo.