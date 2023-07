I giochi Activision potrebbero uscire su Switch, ma (forse) non su PS5

L'accordo firmato da Microsoft e Activision per l'arrivo di Call of Duty sulle console PlayStation per i prossimi 10 anni pone fine alle opposizioni di Sony per la chiusura dell'accordo, ma nelle ultime ore sono emersi alcuni dettagli particolarmente interessanti.

Nelle scorse ore vi avevamo infatti segnalato che l'accordo includeva solo ed esclusivamente la saga sparatutto in prima persona, lasciando dunque un enorme dubbio sul possibile futuro di altri brand Activision Blizzard, che potenzialmente potevano dunque diventare esclusive.

Tuttavia, secondo quanto riportato da eXputer, sembra che non sia necessariamente questa l'intenzione di Xbox: viene infatti segnalato che l'accordo siglato con Nintendo fa riferimento anche ad altre produzioni di Activision Blizzard su Switch.

Non vengono specificati "tutti i giochi", come erroneamente riportato inizialmente, ma viene comunque menzionata la possibilità di portare i contenuti del gruppo, «incluso Call of Duty». Una precisazione assente nell'accordo siglato con Sony, che lascia intendere come l'uscita di altri titoli non sia affatto garantita.

In altre parole, l'unica promessa che Microsoft ha fatto nei confronti di Sony è garantire l'uscita dei prossimi capitoli di Call of Duty (trovate Modern Warfare 2 su Amazon) su PS5 per almeno 10 anni, senza però garantire nulla su altri brand del gruppo.

Su Nintendo Switch è stato invece promesso di continuare a garantire l'uscita di nuovi giochi, anche se presumibilmente potrebbero essere selezionati in base alle esigenze — ad eccezione di Call of Duty, che anche in questo caso dovrà necessariamente uscire per almeno 10 anni.

Potrebbe dunque prospettarsi un clamoroso caso di giochi disponibili su Xbox Series X|S e Switch, ma non su PS5. Se Microsoft decidesse di muoversi in questa direzione, si intende.

Ovviamente è difficile fare speculazioni prima che l'affare sia ufficialmente concluso, soprattutto dopo che la chiusura sembra ormai essere destinata a un rinvio, ma vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.