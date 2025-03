I giocatori di Fallout 76 sono raddoppiati, grazie ai Ghoul giocabili

Il nuovo aggiornamento di Fallout 76 ha rivoluzionato l'esperienza di gioco, permettendo ai giocatori di trasformarsi negli inquietanti ma allo stesso tempo affascinanti Ghoul.

Per la prima volta nella storia della saga, i giocatori hanno la possibilità di interpretare questi personaggi, anziché temerli, scoprendo così un nuovo modo di esplorare l'universo post-apocalittico.

Come segnalato da PCGamesN, l'aggiornamento era particolarmente atteso dalla community, in quanto i giocatori sono già raddoppiati dopo il lancio della patch.

Secondo i dati ufficiali, lo scorso 17 marzo i giocatori attivi avevano raggiunto un picco di 8.479 utenti in contemporanea, ma nella giornata di ieri c'è stato un picco di 16.421 giocatori collegati. Un evidente effetto della patch dei Ghoul, rilasciata proprio il 18 marzo.

Ovviamente questi dati prendono in analisi soltanto il mercato PC: non sappiamo quale sia stata la reazione degli utenti per le versioni console (che trovate su Amazon), ma è plausibile immaginare che ci sia stato un entusiasmo molto simile.

Ricordiamo che la trasformazione in ghoul non è semplicemente estetica: abbracciare questa natura vi permetterà di trasformare la radiazione in una risorsa preziosa, in grado di aumentare perfino la salute massima del personaggio.

Inoltre, un indicatore ferale sostituirà i normali indicatori di fame e sete: bisognerà tenerlo costantemente d'occhio, per non trasformarsi potenzialmente in creature feroci incontrollate.

Una scelta che naturalmente condizionerà anche il modo in cui vi approcceret all'universo di gioco: per esempio, non potrete più accedere alle missioni della Confraternita d'Acciaio, a meno di non ottenere un travestimento umano.

In ogni caso, qualora doveste avere dei ripensamenti, potrete sempre decidere di tornare indietro e ri-trasformarvi in esseri umani.

Considerando il successo già ottenuto da questa patch, è probabile che Bethesda stia già pensando alla possibilità di introdurre i Ghoul giocabili anche in un futuro Fallout 5: del resto, l'ipotesi non è stata affatto esclusa dagli sviluppatori.

Buona parte dell'entusiasmo nei confronti dei Ghoul è dovuto al successo ottenuto dalla serie TV di Prime Video, grazie al personaggio interpretato da Walton Goggins che è già pronto a tornare in azione.