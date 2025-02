Che fine ha fatto Fallout Stagione 2? Ci sono novità

Le riprese della seconda stagione di Fallout sono in pieno svolgimento, e a stuzzicare l’attesa ci ha pensato Walton Goggins, interprete del Ghoul nella serie, con una dichiarazione che non lascia spazio a dubbi.

L’attore ha infatti parlato con Deadline (via The Gamer) sul red carpet di The White Lotus, confermando che il lavoro sulla nuova stagione è ancora in corso.

«La prima stagione era straordinaria, ma questa la surclassa completamente», ha dichiarato Goggins.

Nonostante le riprese abbiano subito un’interruzione a gennaio a causa degli incendi in California, il cast e la troupe stanno lavorando duramente per portare sullo schermo una storia ancora più ambiziosa.

Nel frattempo, diversi leak dal set hanno suggerito un forte legame con Fallout: New Vegas (gioco che trovate su Amazon), con immagini che sembrano confermare la presenza di Novac, il celebre avamposto con il dinosauro gigante, e riferimenti ai Great Khans, una delle fazioni più iconiche del gioco.

Ancora nessuna data ufficiale per il debutto della nuova stagione, né dettagli su un primo trailer (che immagino arriverà a ridosso dell'estate o al massimo poco dopo, a questo punto), ma con le riprese ben avviate, è solo questione di tempo prima di avere nuove informazioni.

Se Goggins non sta esagerando, potremmo trovarci di fronte a una stagione che eleva definitivamente Fallout tra le migliori serie tratte da videogiochi.

Il collegamento con New Vegas è la ciliegina sulla torta per i fan storici: se riusciranno a coglierne l’atmosfera unica, questa seconda stagione potrebbe davvero lasciare il segno.

Sempre parlando di Fallout Stagione 2, è anche vero che di recente una voce sul casting ha diviso i fan: ecco cosa è successo.

Ma non solo: Ella Purnell, che interpreta Lucy nella serie Fallout, non è stata invitata a giocare a Fallout: New Vegas per prepararsi alla Stagione 2.