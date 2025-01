I first-party PlayStation in crisi per colpa dei live service? Così pare

Secondo un recente report, Sony Interactive Entertainment ha cancellato almeno otto giochi di PlayStation Studios negli ultimi anni, sollevando dubbi significativi sulla sua produzione di titoli first-party.

Questi giochi, tutti progettati come live service, avrebbero dovuto integrare l’offerta di giochi single-player, ma sembra sempre più evidente che la lineup di punta di PlayStation potrebbe non concretizzarsi pienamente prima della generazione PS6.

Il giornalista di Bloomberg Jason Schreier ha recentemente riportato la cancellazione di progetti di Bend Studio e Bluepoint Games.

In risposta a una domanda di un collega sullo stato attuale della lineup di punta di PlayStation, Schreier ha confermato indirettamente la situazione critica.

La decisione di Sony di puntare su 12 giochi live service, pare, ha pesato negativamente sulla produzione complessiva dei titoli first-party, come riportato anche da PlayStation Lifestyle.

Nonostante ciò, Sony non è priva di blockbuster in arrivo. Ghost of Yotei, ad esempio, è previsto per quest’anno, mentre il tanto atteso Marvel's Wolverine di Insomniac potrebbe arrivare entro i prossimi due anni, sebbene non sia ancora stata annunciata una data di uscita.

Due titoli di rilievo, però, non bastano a soddisfare le aspettative di una community affamata di esperienze di alto livello. Restano incertezze su progetti chiave, come quelli di Santa Monica Studio e Naughty Dog, con il suo Intergalactic: The Heretic Prophet.

Per quanto riguarda Bend Studio e Bluepoint Games, dopo la cancellazione dei loro progetti, Sony non avrebbe ancora deciso i loro prossimi passi, rendendo improbabile vedere nuovi titoli in questa generazione.

Sony potrebbe ancora rilasciare esclusive più piccole per PS5 (console che trovate scontata su Amazon), ma il panorama attuale sembra lontano dall’essere entusiasmante per i fan di PlayStation Studios.

La pressione su Sony, quindi aumenta. Se l’azienda non riesce a rimediare alla mancanza di titoli di punta in tempo, il passaggio generazionale potrebbe rappresentare un punto critico per PlayStation.