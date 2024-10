Che fine ha fatto Wolverine? Potrebbero esserci novità presto

Un nuovo leak suggerisce che Insomniac Games potrebbe presto svelare nuovamente il suo Marvel's Wolverine, il videogioco dedicato all'iconico mutante degli X-Men in sviluppo per PlayStation 5.

Dopo la seconda avventura di Spider-Man (che potete trovare su Amazon) Insomniac tornerà nel mondo Marvel con un gioco dedicato al celebre personaggio artigliato.

Vero anche che il gioco è finito vittima di un leak che ha svelato tantissimi dettagli sul gioco, e che abbiamo deciso di non coprire sulle nostre pagine.

Secondo il leaker Kurakasis (via Wccftech), la presentazione del gioco potrebbe avvenire entro la fine dell'anno, forse ai The Game Awards o in un altro evento.

Annunciato oltre tre anni fa, Marvel's Wolverine è rimasto avvolto nel mistero, con poche informazioni ufficiali rilasciate finora.

Il nuovo rumor fa sperare i fan in un'imminente rivelazione di dettagli sul gameplay e sulla trama. Se confermato, potrebbe indicare che lo sviluppo procede verso un possibile lancio nel 2025.

Il progetto ha subito una battuta d'arresto a dicembre 2023, quando Insomniac è stata vittima di un grave attacco hacker che ha portato alla fuga di dati sensibili.

Tra le informazioni trapelate, è emerso un riferimento a una possibile modalità cooperativa multiplayer, un'aggiunta inaspettata per un personaggio solitario come Wolverine.

Marvel's Wolverine sarà in ogni caso ambientato nello stesso universo Marvel creato da Insomniac per i giochi di Spider-Man, ma racconterà una storia originale e slegata dalle avventure dell'Arrampicamuri.

Non è chiaro infatti se Peter Parker o Miles Morales faranno un'apparizione. Alla guida del progetto ci sono Brian Horton e Cameron Christian, già collaboratori su Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

Il team di sceneggiatori include Mary Kenney, Walt Williams e Nick Folkman, tutti con esperienza pregressa sui titoli Marvel di Insomniac.

Il gioco uscirà in esclusiva su PlayStation 5, ma seguendo la nuova strategia di Sony potrebbe arrivare su PC entro un paio d'anni dal lancio su console.

Mentre quindi i fan di Logan potrebbero presto essere accontentati, quelli di Venom non se la stanno passano altrettanto bene.