I fan Xbox vogliono davvero Call of Duty: la serie domina la top 10 delle vendite

Xbox è sempre più vicina all'ottenere Call of Duty all'interno della maxi-acquisizione di Activision Blizzard, e i fan stanno dimostrando se non altro che lo vogliono al più presto.

Mentre Modern Warfare 2 continua ad infiammare il mercato (lo trovate su Amazon), si inizia già a parlare con insistenza del futuro.

Spuntano infatti le prime informazioni sulle feature che saranno inserite all'interno dei prossimi Call of Duty, prima ancora che si sappia nulla dei futuri giochi.

E mentre un episodio delle vecchie generazioni è tornato di moda inaspettatamente nelle scorse settimane, la saga è tornata in grande spolvero anche nelle vendite quotidiane.

Sarà perché si parla di Call of Duty ormai da mesi, ma nei giochi più venduti di Xbox c'è un quasi plebiscito di videogiochi del franchise (come riporta Kotaku).

La settimana scorsa Xbox ha mostrato i videogiochi più venduti tramite Xbox Store, con una classifica abbastanza emblematica:

Call of Duty: Black Ops 2 (2012) Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) Call of Duty: Black Ops (2010) Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011) NBA 2K23 Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) Call of Duty: Black Ops III (2015) Diablo IV Call of Duty: World At War (2008) Red Dead Redemption II

Nella classifica, 7 su 10 sono dei Call of Duty, molti dei quali per altro provenienti dall'epoca Xbox 360.

Come mai una classifica del genere? Sconti, ovviamente.

Mentre Xbox e Activision continuano a lottare per l'acquisizione, sono arrivati una serie di sconti sullo store di Xbox che hanno contribuito a far salire la febbre di Call of Duty.

Nel frattempo continua il tira e molla per il franchise, con Sony che si mette di mezzo e dice la sua per evitare che l'accordo possa essere finalizzato.

In un contesto in cui gli enti regolatori si stanno preparando anche per acquisizioni future, mettendo i proverbiali puntini sulle i.