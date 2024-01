I fan hanno scelto il peggior protagonista mai visto in un videogioco

Di personaggi memorabili nei videogiochi è pieno il mondo, ma i fan si sono riuniti per determinare chi è il peggior protagonista di un videogame, e a quanto pare abbiamo un vincitore a mani basse.

I giochi Quantic Dream, come ad esempio Detroit: Become Human (che trovate su Amazon), a volte si sono lasciati andare ad ovvietà abbastanza imbarazzanti, inclusi i personaggi principali.

Advertisement

L'utente di Reddit (via GamingBible) Roblson240YT ha dato il via alla conversazione scrivendo: «Chi è il peggior protagonista di un videogioco che hai odiato interpretare e perché?» e Ethan Mars di Heavy Rain è risultato essere il "vincitore".

L'utente mysterymanatx ha infatti scritto: «Ethan Mars di Heavy Rain», ottenendo quasi 5K upvotes.

Heavy Rain vanta una storia carina ma abbastanza scontata, e non si può negare che Ethan non sia certo il protagonista più coraggioso o carismatico mai visto.

«Sviene e fa origami inquietanti. Si rifiuta di approfondire», ha scherzato compulsive_criticism, mentre molti utenti hanno semplicemente evocato il meme "JASON" (chi potrebbe del resto mai dimenticare il maledetto "Premi X per Jason"?).

«Vale la pena giocare a quel gioco solo per correre in giro a gridare 'Jason' in faccia a persone a caso che non capiscono nemmeno perché lo stai facendo», ha scritto benjyk1993.

Ethan Mars avrà anche vinto alla grande, ma non è stato l'unico protagonista deludente menzionato. «Il tizio di Sniper Elite», ha commentato TheHunterJK con oltre 1,7K upvotes. «Non mi sta antipatico. È solo dimenticabile. Non riesco nemmeno a ricordare il suo nome senza cercarlo».

Oltre 3,4K voti in più sono andati al suggerimento di Solafuge: «Mi è piaciuto Far Cry 3 ma Jason Brody è insopportabile. Si sviluppa come personaggio ma passa da un tipo di stronzo a un altro tipo di stronzo. In nessun momento risulta lontanamente simpatico».

Anche Forspoken e Atomic Heart sono stati citati come menzioni d'onore, ma Ethan ha in ogni caso ottenuto la medaglia d'oro.

Fortuna vuole che il mondo dei videogiochi ha anche decretato il miglior personaggio di sempre, ben più carismatico e indimenticabile.