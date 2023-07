Arthur Morgan è uno dei più grandi protagonisti di sempre, i fan concordano

Red Dead Redemption 2 è ancora molto amato, tanto che i giocatori si sono dati appuntamento per decretare Arthur Morgan come uno dei più grandi protagonisti di un videogioco.

L'open world di Rockstar (che trovate su Amazon) ha infatti ancora una community davvero molto appassionata, ad anni dall'uscita del gioco.

Advertisement

Questo perché, di fatto, Red Dead Redemption 2 continua a battere nuovi record, cosa questa che lascia piacevolmente colpiti.

Ora, come riportato anche da GamingBible, i fan hanno continuato a discutere del gioco e di quanto Arthur sia un personaggio pressoché impeccabile.

Su Reddit, gli utenti hanno discusso sulla posizione di Arthur Morgan nella classifica dei più grandi protagonisti dei videogiochi, e tutti sono d'accordo nel dire che è tra i migliori.

«Sono cresciuto con Kratos sulla PSP, quindi lui è il mio numero uno, ma adoro Arthur. È il numero due o il numero tre dietro Joel, ma nessuno mi dà 'conforto' come Arthur», spiega l'utente lucasfordo.

«Sembra una persona vera, con una personalità adattabile e una morale unica», ha scritto. «Anche dopo la quarta volta che gioco, mi sento in sintonia con lui in un modo che non ho mai avuto con nessun altro personaggio. John è vicino, ma decisamente dietro ad Arthur», ha commentato Specific_Function823.

«Per me personalmente è il numero uno, ma questa è solo la mia opinione», ha concordato 0ixti.

Non c'è dubbio, quindi: Arthur è sicuramente un personaggio che continuerà a essere amato nel corso degli anni, almeno fino all'uscita di Red Dead Redemption 3.

Nell'attesa sono disponibili alcune mod per la versione PC del gioco che rendono al sistema Wanted di essere più realistico e meno punivo.

Senza contare che c'è anche chi ha invece scoperto un codice cheat nascosto, lasciando davvero sorpresi i giocatori.

Infine, nel mondo di Red Dead Redemption 2 la legge è una cosa seria, sebbene questa volta qualcuno è stato punito per un crimine che non ha commesso.