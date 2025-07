Mentre i fan di Kojima su Nintendo Switch restano a bocca asciutta tra l'hype per Death Stranding 2 e l'assenza del 60fps nella Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 (con la speranza che la Switch 2 cambi le carte in tavola), ecco che spunta un piccolo ma promettente progetto per amanti dello stealth vecchia scuola: Spy Drops.

Sviluppato da Rainy Night Creations (un team composto da una sola persona) e pubblicato da Rainy Frog, Spy Drops arriverà su Switch e Steam il 31 luglio al prezzo di 15 euro circa.

Il gioco è un omaggio dichiarato alla saga di Metal Gear Solid (che trovate su Amazon), con una grafica in stile PS1, gameplay fortemente ispirato a Solid Snake e una colonna di feature degna dei migliori titoli del genere.

La trama si dipana attraverso missioni generate casualmente, tra cospirazioni e verità scomode.

Quello che inizia come un'operazione per salvare il mondo degenera rapidamente in qualcosa di molto più oscuro. Fidarsi di chi comanda? Non è detto sia la mossa giusta.

Ma non solo: confermato anche il multiplayer locale “Spy vs Spy”, grazie al quale sfideremo un amico in duelli testa a testa per stabilire chi è la vera spia.

Un dettaglio di rilievo: i design dei personaggi sono stati curati da ArtePiazza, lo storico studio giapponese già coinvolto in Dragon Quest e nel remake di Super Mario RPG su Switch.

Insomma, è palese che Spy Drops è un titolo che gioca apertamente con la nostalgia, ma lo fa con una certa cura. La scelta di puntare su missioni randomizzate e un’estetica fedelmente retrò è furba, soprattutto ora che le grandi saghe stealth latitano.

Se il gameplay sarà all’altezza delle premesse — e se le influenze non si limiteranno solo alla superficie — potremmo avere tra le mani una piccola gemma per i fan del genere. Non rivoluzionerà lo stealth, ma potrebbe ricordarci perché lo abbiamo amato.

