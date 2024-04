I fan di Helldivers 2 si sono innamorati di un personaggio che non esiste

I giocatori di Helldivers 2 sono molto dedicati alla difesa della libertà e della democrazia controllata della Super Terra, al punto di innamorarsi dei propri colleghi che combattono nella guerra galattica, anche quelli che non esistono.

Come riporta Kotaku, infatti, è cominciato a serpeggiare un certo amore diffuso tra i difensori della Super Terra per Eagle-1 che, a scanso di equivoci, è un personaggio che non ha raffigurazione di alcun tipo all'interno di Helldivers 2.

Advertisement

Per chi non avesse mai giocato a uno dei prodotti del momento, in grado di risollevare l'industria dei videogiochi e diventato nettamente una delle piattaforme più frequentate dai videogiocatori, vi diamo un po' di contesto.

Eagle-1 è l'operatrice che comunica con i personaggi facendo da tramite per l'impiego degli stratagemmi Eagle. Tra un bombardamento e l'altro, la voce di Eagle-1 ha creato nei giocatori le fantasie più strane. Sarà per la sicumera con cui dichiara il dispiego e la ricarica degli Eagle, ma i giocatori di Helldivers 2 se ne sono innamorati.

Il personaggio, che ricordiamo per sicurezza essere solo una voce, ha portato la community a creare fan art più o meno innocue e focose, immaginando volto e aspetto della inamovibile compatriota che combatte per la democrazia controllata.

Tra una fanart e un racconto immaginario, anche il team di sviluppo ha dovuto riconoscere l'esistenza di questo sentimento diffuso al punto di inserire nella loro metanarrazione proprio Eagle-1.

Con l'obiettivo di placare gli animi più focosi dei giocatori di Helldivers 2, ovviamente:

«Occhi alti e concentrati sulla missione, Helldivers. È sposata con Democrazia e Libertà è il suo fidanzato», dichiara Arrowhead per riportare i soldati all'ordine.

Una situazione decisamente simpatica (evitando i commenti più spinti degli utenti) che ci ricorda quella analoga di Baldur's Gate 3, in cui i giocatori volevano assolutamente tentare una romance con la Dungeon Master.

Se volete entrare a far parte delle forze democratiche della Super Terra e fare la vostra parte per respingere gli Automaton, sappiate che trovate Helldivers 2 al miglior prezzo su Amazon in tutte le sue versioni.