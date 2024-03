I fan di GTA dovrebbero provare gratis questo gioco

Mentre aspettate l'uscita di GTA 6 il prossimo anno, potreste voler dare un'occhiata a un gioco su Steam, giocabile gratuitamente grazie a una demo scaricabile da ora.

Dopo GTA V, la voglia di altri giochi simili continua a crescere.

Del resto, solo alcuni giorni fa vi abbiamo segnalato un altro gioco in perfetto stile Grand Theft Auto, anch'esso da provare gratis.

Se i GTA vedono i giocatori prendere parte al crimine, dalla rapina a mano armata, alla distruzione di abitazioni passando per il furto d'auto, questo gioco Steam vi metterà dall'altra parte della legge, nei panni di un agente (via GamingBible).

Contraband Police è un gioco per Steam uscito ormai da diversi mesi e con una valutazione davvero molto positiva, tanto che la descrizione ufficiale recita:

È il 1981 e, in qualità di giovane ufficiale in formazione, siete assegnati a un posto di frontiera nella regione montuosa di Karikatki. L'ingresso nella Repubblica Popolare dell'Acaristan è strettamente regolamentato dal partito e ogni tua mossa è monitorata! La situazione al confine si aggrava quando il tuo compagno viene ucciso durante uno degli interventi... Assumi il ruolo di un ispettore delle guardie di frontiera in un paese comunista negli anni '80. Contrabbando, corruzione e falsificazione sono all'ordine del giorno. Tieni gli occhi bene aperti e guadagnati il rispetto dei tuoi superiori.

Come facilmente intuibile, dovrete assicurarvi che nulla venga contrabbandato attraverso il vostro confine e se qualcuno ci prova, spetterà a voi assicurarlo alla giustizia.

Per quanto riguarda Contraband Police, potete acquistare la versione completa o, se non siete sicuri che la vita da guardia di frontiera faccia per voi, potete provare il gioco tramite una demo gratuita su Steam qui.

Ricordiamo in ogni caso che GTA 6 si troverebbe nelle "fasi finali" dello sviluppo, sperando non vi siano ritardi all'ultimo momento.

Nel'attesa, solo poche settimane fa il canale YouTube "flames per second" ha pubblicato un incredibile video che mostra un remake "fatto in casa" di Grand Theft Auto: San Andreas in Unreal Engine 5, realmente sorprendente.