I fan di GTA 6 pensano che il gioco possa avere "problemi" su una console

L'annuncio di GTA 6 latita, sebbene ciò non faccia desistere i fan dal parlarne assiduamente.

Il sequel di GTA V (trovate l’edizione current-gen ) è infatti uno dei giochi maggiormente attesi dai giocatori di tutto il mondo.

Proprio di recente il gioco è stato classificato dall'Australian Classification Board, cosa questa che potrebbe anticipare un reveal alle porte.

Del resto, qualcuno ha ammesso di aver già visto il trailer di GTA 6 per ben due volte, ragion per cui non dovrebbe mancare molto.

Nonostante ciò, come riportato anche da GamingBible, i fan di Grand Theft Auto sono sempre più preoccupati che Xbox Series S possa "frenare" GTA 6, in quanto il gioco potrebbe richiedere troppa potenza alla console.

L'utente Reddit Switch_Cover ha scritto: «Pensate che la Xbox Series S possa ostacolare GTA 6 in qualche modo? Non voglio gettare ombra o iniziare una stupida console war, ma Series S è chiaramente più potente di PS4 e Xbox One, ma non quanto la PS5 e la Xbox Series X».

Non è un segreto che Xbox Series S sia una console molto meno potente rispetto alla Series X, eppure Microsoft ha una clausola di parità che garantisce che i giochi offrano le stesse funzionalità sia sulla S che sulla X.

Senor_Tortuga308 ha scritto: «Sicuramente potrebbero ridurre la densità degli NPC, disattivare il ray tracing, fissare un limite massimo di 30fps per quella console e dovrebbe andare bene», mentre SoftwareFamiliar5908 ha aggiunto: «Forse GTA 6 sfrutterà la funzione di super risoluzione all'interno delle caratteristiche RDNA 2 di Xbox, quindi internamente il gioco potrebbe girare a 720p ma la super risoluzione può farlo sembrare a 1440p senza alcun impatto sulle prestazioni e sulla qualità grafica».

Visto che GTA 6 è in fase di sviluppo da molto tempo, siamo ottimisti circa il fatto che Rockstar abbia una soluzione al "problema".

Non resta quindi che contare i giorni e sperare che Rockstar abbia in programma un reveal ufficiale per la fine del mese di ottobre, come si vocifera ormai insistentemente.

Nell'attesa di vedere finalmente il primo trailer ufficiale di GTA 6, altri fan hanno deciso di ingannare il tempo dando vita al presunto logo perfetto del gioco.