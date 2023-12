Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 e Sparking! Zero a confronto

Come rivelato ai recenti The Game Awards, Dragon Ball: Sparking! Zero è in arrivo su Steam, PS5 e Xbox Series X|S, ma senza al momeno una data di uscita effettiva.

Il gioco è fortemente ispirato da Dragon Ball FighterZ (lo trovate su Amazon), grazie anche e soprattutto alla passione dei fan più competitivi.

Il trailer ha comunque lasciato piacevolmente colpiti i giocatori, i quali attendono ora novità sul gioco.

Nel mentre, come riportato anche da DSO Gaming, lo YouTuber "Loooru" ha condiviso un video che confronta Sparking! Zero con Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3.

Il video, che trovate poco sopra, mostra quanto sia migliore il nuovo gioco di DB rispetto al precedente.

Sparking! Zero avrà modelli dei personaggi decisamente migliori e stage più dettagliati. Inoltre, gli effetti particellari e dei colpi speciali sembrano parecchio avanti.

Non solo, visto che gli sviluppatori affermano che ci sarà un'alta distruggibilità ambientale, oltre alla presenza fissa di personaggi iconici di Dragon Ball, tra cui Goku, Cell, Freezer e Broly.

Ricordiamo che all'inizio di marzo di quest'anno, quello che era stato inizialmente identificato come Budokai Tenkaichi 4 era stato annunciato dopo ben 13 anni dall'ultimo capitolo della serie.

Da quello che si vociferava, il gioco avrebbe potuto essere ambientato prima degli eventi della trilogia originale.

Attendiamo conferme da parte di Bandai Namco, inclusa magari una data di uscita del gioco (previsto in ogni caso su console current-gen, ossia PS5 e Xbox, oltre che su PC via Steam).

Restando in tema, di recente non è stato svelato solo il ritorno di Budokai Tenkaichi, ma anche di un titolo inedito dedicato ai più grandi fan del franchise.

Infine, parlando di Dragon Ball FighterZ, il picchiaduro di Arc System Works, sappiate che il gioco sta finalmente per lanciare l'attesissimo netcode rollback: proprio pochi giorni fa si è concluso ufficialmente un primo test su PC.