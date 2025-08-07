Il mondo dei videogiochi musicali si prepara a riaccogliere alcuni dei suoi pionieri più importanti. Un gruppo di sviluppatori che ha contribuito a creare la leggenda di Guitar Hero ha dato vita a un nuovo studio chiamato RedOctane, con l'obiettivo di rivoluzionare ancora una volta il genere dei rhythm game.

Se questo team vi sembra familiare c'è un motivo: RedOctane era infatti il nome della software house che, insieme a Harmonix, diede i natali alla serie Guitar Hero nel lontano 2005.

Questo marchio risorge dalle ceneri con ambizioni rinnovate e una visione moderna del genere musicale nei videogiochi, annunciate in grande stile con un teaser trailer ufficiale che annuncia il loro ritorno nel campo dei Rhythm Game (via Kotaku):

Simon Ebejer, direttore di produzione di diversi capitoli di Guitar Hero e ora responsabile del nuovo studio, guiderà un team che rappresenta il perfetto equilibrio tra esperienza e freschezza: il gruppo comprende veterani delle produzioni originali affiancati da giovani sviluppatori che hanno mantenuto viva la passione per il genere attraverso progetti amatoriali come YARG, un clone gratuito di Rock Band per PC molto apprezzato da una comunità ancora molto attiva, come dimostrato dalla nascita di controller alternativi (che trovate anche su Amazon).

«I rhythm game riguardano molto più del semplice gameplay, parlano di sensazioni, fluidità e connessione con la musica e tra le persone».

Secondo la visione di Ebejer, RedOctane Games rappresenta un modo per restituire qualcosa a un genere che ha significato molto per tutti i membri del team, spingendolo contemporaneamente verso direzioni nuove ed entusiasmanti.

Il nuovo RedOctane non nasce come realtà indipendente, ma si colloca all'interno dell'immenso portfolio di studi di Embracer Group, specificamente nella divisione "Freemode" insieme a Middle-Earth Enterprises.

Una collocazione strategica che dovrebbe garantire le risorse necessarie per sviluppare progetti ambiziosi e innovativi nel settore dei rhythm game, nella speranza che l'etichetta riesca a dare loro il giusto tempo di lavorare: sappiamo infatti che Embracer è stata spesso protagonista di ristrutturazioni discutibili.

I fondatori originali di RedOctane, Charles e Kai Huang, non sono rimasti spettatori passivi di questa rinascita: entrambi hanno accettato di entrare a far parte di un consiglio consultivo speciale per la nuova compagnia, portando la loro esperienza storica nel settore.

Lo studio ha chiarito sin da subito che il progetto in sviluppo non sarà semplicemente un ritorno al passato:

«Questo gioco non sarà Guitar Hero, DJ Hero, Guitar Freaks o Rock Band».

L'approccio punta invece verso qualcosa di completamente nuovo, un rhythm game costruito con passione da persone che si preoccupano veramente del genere, con la comunità al centro del progetto.

Il nuovo titolo dovrebbe essere annunciato ufficialmente entro la fine dell'anno, dopo essere entrato nella fase di produzione completa. Lo studio ha inoltre confermato di essere al lavoro su diverse "esperienze innovative basate sul ritmo", suggerendo un approccio multiforme al rilancio del genere musicale nei videogiochi moderni.