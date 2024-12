HoYoverse celebra il triplo trionfo ai PlayStation Partner Awards con tanti bonus gratis

Nelle scorse ore sono stati stati assegnati ufficialmente i riconoscimenti dei PlayStation Partner Awards 2024, cerimonia pensata per premiare i migliori sviluppatori e partner asiatici per le console di casa Sony.

Una cerimonia che si è rivelata particolarmente soddisfacente per HoYoverse, che ha portato a casa premi importanti per tutti i suoi free-to-play più importanti: Genshin Impact si è assicurato l'Excellence Award, mentre sia Honkai: Star Rail che Zenless Zone Zero hanno conquistato il Partner Award.

Ricordiamo che l'Excellence Award è uno speciale riconoscimento ai giochi in grado di vincere il Grand Award per 3 anni consecutivi, mentre il Partner Award è stato riconosciuto ai titoli con vendite e risultati notevoli sul mercato: un chiaro segnale di quanto i fan PlayStation abbiano deciso di supportare il titolo (trovate gift card per i vostri acquisti su Amazon).

Per questo motivo, come segnalato da DualShockers, HoYoverse ha annunciato speciali ricompense per tutti e 3 i suoi free-to-play disponibili su PS5, come ringraziamento per il supporto dimostrato fino ad ora.

I fan che giocano a Genshin Impact, Honkai: Star Rail e Zenless Zone Zero potranno dunque effettuare un login già da oggi sui loro giochi preferiti e riscattare le seguenti valute:

Genshin Impact - 1000x Primogemme

Honkai: Star Rail - 1000x Stellar Jade

Zenless Zone Zero - 800x Polychrome

Per i fan di Genshin Impact, dobbiamo però sottolineare che le 1000 Primogemme non saranno distribuite tutte in una volta, ma ne riceverete 200 ogni giorno per il corso di 5 giorni.

Non dovrebbero invece esserci limiti di questo tipo per gli altri due free-to-play di HoYoverse: Star Rail e ZZZ vi regaleranno le valute tutte in una volta sola.

Segnaliamo inoltre che da oggi è anche disponibile l'aggiornamento 2.7 di Honkai: Star Rail, il che significa che potrete riscattare altre 600 Stellar Jade come compensazione per la manutenzione dei server.

Si tratta indubbiamente di regali molto interessanti, che vi aiuteranno a evocare più facilmente il vostro prossimo personaggio preferito.