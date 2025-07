La Formula 1 rappresenta da oltre 70 anni l’apice dell’innovazione automobilistica e dello spettacolo su quattro ruote. Gare mozzafiato, circuiti iconici e piloti leggendari: un mix unico che affascina milioni di appassionati nel mondo.

Hot Wheels celebra questo universo in alta velocità con due inediti modelli da collezione. Scopriamoli insieme.

Hot Wheels Formula 1 Vehicle

Questo esclusivo modello in scala 1:64 e proposto in edizione e tiratura limitata non riproduce una monoposto esistente, ma propone un design originale ispirato alle attuali vetture di Formula 1, fondendo estetica futuristica e performance da pista.

Questo modello esclusivo presenta una livrea racing dedicata Hot Wheels, creata per celebrare l’inizio della partnership, ed è costruito con materiali di alta qualità pensati per i veri collezionisti.

Specifiche tecniche

Design unico ispirato alle auto da corsa a ruote scoperte

3 set di pneumatici Pirelli intercambiabili , per cambiare look e simulare strategie di gara

Livrea racing F1 Hot Wheels , in perfetto stile paddock

Carrozzeria ZAMAC ( Z inco, A lluminio, M agnesio, and C opper/rame) con verniciatura bianca lucida

ZAMAC ( inco, lluminio, agnesio, and opper/rame) con verniciatura bianca lucida Numero 68 sul muso , in omaggio all’anno di debutto di Hot Wheels (1968)

Packaging premium : clamshell “Kar Keepers” ispirato alla linea 'Original 16'

Nuovo stampo Formula 1 sviluppato appositamente per questa linea

sviluppato appositamente per questa linea Telaio full-metal con ruote Real Riders personalizzate

Interni neri, minimal e aggressivi

La confezione, curata in ogni dettaglio, rende questo veicolo perfetto sia per l’esposizione che per il collezionismo. Il blister illustrato rende omaggio agli iconici modelli Hot Wheels degli anni ’60, mentre la custodia rigida lo protegge nel tempo. Il cambio gomme Pirelli è un tocco da vero appassionato: una feature rara in un modello in scala 1:64.

Galleria fotografica

Hot Wheels F1 The Movie

“F1 The Movie” racconta il drammatico ritorno in pista di Sonny Hayes (interpretato da Brad Pitt), ex campione chiamato a salvare un team in crisi. Alla regia lo stesso Joseph Kosinski di Top Gun: Maverick... e si vede!

Il film è un misto di 'Giorni di tuono' (per le scene in pista e per l'inevitabile love story che coinvolge il protagonista), 'Driven' (per la figura del pilota senior chiamato a salvare le sorti del film) e 'Top Gun: Maverick' per le tecniche di ripresa e per l'enfasi sul ruolo del rookie. Alla colonna sonora Hans Zimmer... e non serve aggiungere altro.

Il veicolo Hot Wheels riprende l’aspetto e il carattere della monoposto APXGP vista nel film, offrendo ai fan una connessione concreta con la pellicola e con il mondo reale della Formula 1.

La cura per i dettagli – come il casco in livrea ufficiale e gli pneumatici Pirelli – rende questo set un vero oggetto da esposizione.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Questo esclusivo modello in scala 1:64 non riproduce una monoposto esistente, ma propone un design originale ispirato alle attuali vetture di Formula 1.

Il nuovo 'set' è in pre-ordine su Mattel Creations ma non è data indicazione sulla data di consegna stimata, quindi prima di poterlo recensire dobbiamo aspettare che ci venga consegnato. Continuate a seguirci per gli aggiornamenti.

Mattel e Hot Wheels

Specifiche tecniche

Design unico ispirato alle auto da corsa del team protagonista del film F1 di Joseph Kosinski con Brad Pitt

Include 3 set di pneumatici con cerchi ad hoc Real Riders con pneumatici F1 Pirelli ufficiali intercambiabili

Livrea dorata e nera, identica a quella della monoposto APXGP che si vede nel film

Carrozzeria ZAMAC ( Z inco, A lluminio, M agnesio, and C opper/rame)

Interni neri , minimal e aggressivi

, minimal e aggressivi Packaging da collezione: blister illustrato in stile “Original 16” + protezione rigida Kar Keepers clamshell

La confezione, curata in ogni dettaglio, rende questo veicolo perfetto sia per l’esposizione che per il collezionismo. Il blister illustrato rende omaggio agli iconici modelli Hot Wheels degli anni ’60, mentre la custodia rigida lo protegge nel tempo. Il cambio gomme Pirelli è un tocco da vero appassionato: una feature rara in un modello in scala 1:64.

Galleria fotografica