Hot Wheels x Formula 1 Premium è la serie di 16 modellini delle auto di Formula 1 che hanno partecipato al Campionato del Mondo di Formula 1 nella stagione 2024 in confezione per collezionisti.

Le auto sono 16 ma i modelli sono 8. Per ciascun Team sono state infatti riprodotte entrambe le vetture che vi appartengono:

MoneyGram Haas F1 Team VF-24, auto #20 e #27 Williams Racing FW46, auto #23 e #43 Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team W15, auto #63 e #44 McLaren Formula 1 Team MCL38, auto #4 e #81 Visa Cash App RB (Red Bull) Formula One Team VCARB 01, auto #30 e #22 Oracle Red Bull Racing RB20, auto #1 e #11 BWT Alpine F1 Team A524, auto #31 e #10 Stake F1 Team KICK Sauber C44, auto #77 e #24

I modelli sono gli stessi di quelli inclusi nella Mainline (blister card) di cui vi abbiamo parlato in questa nostra recensione, ma vantano un diverso packaging e un diverso (e di livello superiore) assemblaggio:

la grafica del blister richiama quello "Original 16" di Hot Wheels

la confezione include un display customizzato con il nome del Team di appartenenza

il blister è in formato 'Kar Keepers' .

carrozzeria e telaio ZAMAC ( Z inco, A lluminio, M agnesio, and C opper/rame)

( inco, lluminio, agnesio, and opper/rame) cerchi ad hoc Real Riders con pneumatici F1 Pirelli ufficiali anziché ruote Aerodisc

con pneumatici F1 Pirelli ufficiali anziché ruote gli pneumatici Real Riders Pirelli P-Zero sono montati sui veicoli con un assortimento tra Rosse (morbide) Gialle (intermedie) Bianche (dure)



Mattel e Hot Wheels

(nell'immagine qui sopra un paio di esempi, la Oracle Red Bull Racing RB20 e la BWT Alpine F1 Team A524)

Rese disponibili in pre-ordine sull'e-shop Mattel Creations, sono andate esaurite pressoché subito. Fortunatamente, saranno messe a disposizione dei rivenditori tradizionali a partire da luglio 2025 e potranno essere acquistate in tutta tranquillità da appassionati e collezionisti. Anche nella serie Premium, come in quella della Mainline, mancano le vetture dei Team Ferrari e Aston Martin.

Galleria fotografica - Le 8 vetture Premium

Le Hot Wheels x Formula 1 scendono in pista

La nuova linea Hot Wheels x Formula 1 non include solo i due set - Mainline e Premium - dei classici modellini. Tra agosto e (ragionevolmente) il periodo natalizio (il comunicato stampa non ha dato tutte le indicazioni in tal senso), saranno commercializzati due set "pista", tramite i quali si potrà giocare con i modellini in scala 1:64 della Mainline o della serie Premium. Scopriamoli insieme.

Caratteristica Sprint Race Circuit Grand Prix Circuit Track Set Età consigliata 5+ anni 5+ anni Numero di auto incluse 3 auto die-cast in scala 1:64 3 auto die-cast in scala 1:64 Scuderie rappresentate McLaren, BWT Alpine, Visa Cash App RB (variabili) Oracle Red Bull Racing, Haas F1, Williams Racing (variabili) Modalità di gioco Infinita / Gara Infinita / Gara Booster incluso Rev launcher (manuale a leva) Booster a 3 corsie per corsa simultanea Contagiri ✖️ ✔️ Attivo in modalità gara Zona DRS / Corsia di sorpasso ✔️ In modalità gara con deviatore manuale ✔️ DRS interattivo per sorpassi in curva Curve dinamiche ed elevazioni Curve standard ✔️ Curve sopraelevate e cambi di livello Podio per vincitore ✖️ ✔️ Incluso per esaltare il vincitore Compatibilità Speed Snap Track ✔️ Espandibile con altri set Hot Wheels ✔️ Espandibile con altri set Hot Wheels Livello di difficoltà Medio – accessibile a tutti Medio-alto – più articolato e realistico Esperienza di gioco ideale per… Gare rapide e continue, azione immediata Gare complesse, strategia e simulazione realistica di F1

Hot Wheels Racing Formula 1 Sprint Race Circuit

Il set è pensato per bambini dai 5 anni in su e appassionati di motori di tutte le età. Include tre modellini in scala 1:64 del "formato" Mainline - VISA Cash App RB, BWT Alpine, McLaren (ma le scuderie scelte possono variare in base alla confezione) e offre due modalità di gioco.

Due modalità di gioco per doppio divertimento

Il circuito Hot Wheels Formula 1 Sprint Race offre due modalità di gara:

Modalità Infinita : premi ripetutamente la leva per mantenere le auto in movimento continuo, affrontando curve e rettilinei senza deviazioni.

Modalità Gara: carica le auto nel rev launcher manuale e spingi la leva per lanciarle a tutta velocità sul tracciato. Riusciranno a superarsi nella corsia di sorpasso?

Dettagli tecnici e compatibilità

Il set sarà disponibile presso tutti i rivenditori Hot Wheels a partire da LUGLIO 20205 e comprende:

3 veicoli die-cast 1:64 con livree ispirate a team F1 ufficiali

Circuito componibile con zone di sorpasso dinamiche

Lanciatore manuale (rev booster)

Compatibilità con i pezzi Speed Snap Track per espandere ulteriormente il tuo mondo Hot Wheels

Hot Wheels Formula 1 Grand Prix Circuit

Il set nuovo set di livello avanzato rispetto al precedente, porta il gioco a un livello superiore, grazie a un tracciato che riproduce le caratteristiche tipiche delle gare in città: curve dinamiche, cambi di elevazione, giri cronometrati e zona DRS per spettacolari sorpassi.

Due modalità di gioco e divertimento senza limiti

Come nel set Sprint Race di cui sopra, anche il Grand Prix Circuit offre due modalità:

Modalità Gara : attiva il contagiri e guarda le auto sfrecciare attraverso il booster a tre corsie , affrontando curve sopraelevate e punti strategici per il sorpasso. Il primo a tagliare il traguardo viene proclamato vincitore e potrà salire sul podio!

Modalità Infinita: lascia che le auto corrano in loop continuo regolando manualmente i diverter per intensificare la sfida e simulare il flusso delle vere gare F1.

DRS e sorpassi spettacolari

Uno degli elementi più innovativi del set è il diverter DRS attivabile manualmente, che apre una corsia di sorpasso proprio in curva. Questo consente cambi di leadership sorprendenti, proprio come nei veri circuiti del campionato mondiale.

Auto ufficiali e design realistico

Il set Grand Prix Circuit include 3 veicoli die-cast in scala 1:64 con livree ispirate a celebri team F1 come Oracle Red Bull, MoneyGram Haas e Williams Racing (ma le scuderie scelte possono variare in base alla confezione).

Espandibilità e compatibilità

Il circuito utilizza i connettori Speed Snap Track, rendendo facile estendere e ricostruire il tracciato con altri set Hot Wheels. Tutti i pezzi sono compatibili con la gamma di piste e accessori esistenti. (tracce e set aggiuntivi sono venduti separatamente).

Al momento in cui scriviamo non è ancora stata comunicata la data di disponibilità di questo nuovo set.