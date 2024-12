Horizon potrebbe arrivare su Xbox, in un certo senso

Dopo un anno in cui Microsoft ha continuato a spingere sulla strada del multipiattaforma — portando molti giochi Xbox su PS5 — sembra che potrebbe finalmente arrivare qualcosa nella direzione opposta.

Secondo JustPlayIt (via Pure Xbox), Sony starebbe pianificando di portare LEGO Horizon Adventures su console Xbox a breve.

Secondo l'outlet, il gioco (che trovate su Amazon) potrebbe approdare sulle console Xbox entro la fine dell'anno o più verosimilmente nei primi mesi del 2025.

Sebbene sia solo un rumor al momento, l'idea non sembra del tutto improbabile.

Quando LEGO Horizon Adventures è stato annunciato durante l'estate, molti avevano trovato la scelta di non portarlo su Xbox piuttosto sospetta.

All’epoca, lo sviluppatore aveva lasciato intendere che ulteriori piattaforme potessero essere prese in considerazione in un secondo momento (visto che Nintendo Switch è stata scelta come alternativa ufficiale), e questi indizi sembrano ora guadagnare forza.

Se il rumor si rivelasse fondato, rappresenterebbe un passo significativo per Sony, che finora è stata più restia rispetto a Microsoft nell’adottare un approccio multipiattaforma con i suoi giochi esclusivi.

Non è comunque la prima volta che emergono discussioni sul potenziale arrivo di giochi Sony su Xbox, ma raramente queste voci si sono concretizzate.

La storia recente, come nel caso di Helldivers 2, ha dimostrato che le decisioni riguardanti il multipiattaforma possono dipendere sia da Sony che da Microsoft.

Tuttavia, l'arrivo di un gioco come LEGO Horizon Adventures su Xbox potrebbe segnare un cambio di mentalità da parte di PlayStation, con un'apertura più ampia al mercato multipiattaforma.

Portare LEGO Horizon Adventures su Xbox non sarebbe solo una concessione ai fan Xbox, ma potrebbe rivelarsi una mossa strategica per massimizzare le vendite del titolo.

Considerando il grande seguito della serie LEGO e il successo del franchise di Horizon, espandere la platea di giocatori potrebbe garantire un maggiore ritorno economico per Sony e per il team di sviluppo.

Naturalmente, fino a una conferma ufficiale, è importante considerare queste notizie come semplici speculazioni. La "rivalità" tra PlayStation e Xbox, sebbene smorzata negli ultimi anni, rende comunque improbabile che Sony decida di condividere i suoi titoli con la piattaforma concorrente senza un chiaro vantaggio commerciale.

Ad ogni modo, ho recensito personalmente LEGO Horizon Adventures su queste pagine, spiegandovi che «non è solo un prodotto commerciale ben confezionato, ma un piccolo gioiellino che trasmette passione, dedizione e cura per i dettagli.»