Horizon Forbidden West su PC ora non è più acquistabile in oltre 100 paesi

Pare che Sony abbia deciso di insistere ancora una volta sul PSN obbligatorio per le sue esclusive disponibili su PC, anche in maniera retroattiva: l'ultima "vittima" di queste decisioni discutibili sarebbe Horizon Forbidden West Complete Edition, a giudicare dagli ultimi indizi.

Ricordiamo che per l'ultima avventura di Aloy (che potete trovare in versione console su Amazon) esiste già tecnicamente la possibilità di collegare un account PSN, ma si tratta di un'operazione facoltativa che serve esclusivamente a sbloccare contenuti cosmetici aggiuntivi.

Le cose potrebbero però cambiare nei prossimi giorni: come segnalato da Gamereactor UK, Horizon Forbidden West è stato appena rimosso dal catalogo in oltre 100 paesi, ovvero tutti quelli in cui non è disponibile il PlayStation Network.

Un tempismo decisamente bizzarro, dato che l'avventura era stata rilasciata lo scorso marzo e che non è presente alcun tipo di contenuto un multiplayer, ma che sembrerebbe anticipare l'imminente arrivo del PSN obbligatorio.

Ricordiamo che questa mossa ampiamente discutibile era già stata implementata con l'arrivo dell'edizione rimasterizzata di Horizon Zero Dawn, creando un incredibile paradosso: molti utenti che avevano acquistato l'originale edizione completa di fatto non hanno potuto effettuare l'upgrade.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, Steam non segnala ancora alcun obbligo di utilizzare un account PSN, ma è chiaro che la rimozione dalla vendita in quei paesi fa sospettare che questo provvedimento stia per arrivare nelle prossime ore.

Personalmente trovo semplicemente assurdo che Sony stia continuando a spingere per una soluzione che ha già dimostrato di nuocere alle vendite dei videogiochi su Steam, tra l'altro con un titolo che non ha esattamente ottenuto numeri eccezionali.

Curiosamente, Sony aveva recentemente scelto di rinunciare al PSN obbligatorio per l'action Lost Soul Aside, suggerendo che sembravano esserci ripensamenti in vista per le politiche del collegamento degli account.

Staremo a vedere come si evolverà la situazione di Horizon Forbidden West: è chiaro che, se davvero il PSN dovesse diventare obbligatorio, Sony e Steam dovranno prepararsi a rimborsare tutti i giocatori che non potranno più giocarlo a causa dell'assenza del servizio nel loro paese.