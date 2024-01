Horizon Forbidden West Complete Edition su PC ha una data di uscita!

L'ultima avventura di Aloy sta per arrivare finalmente anche su PC: dopo la conferma arrivata alla fine dello scorso anno, PlayStation ha svelato il primo trailer ufficiale del porting di Horizon Forbidden West Complete Edition.

L'esclusiva PS5 e PS4 realizzata da Guerrilla (che trovate anche su Amazon) sta dunque per arrivare ufficialmente anche su PC nella sua edizione definitiva, che include tutti i contenuti bonus e l'espansione Burning Shores in un unico pacchetto.

Il porting sarà realizzato da Nixxes Software, che in passato si è occupata anche degli adattamenti di Ratchet & Clank e dei Marvel's Spider-Man, e in questa versione i giocatori potranno vivere l'esperienza definitiva dell'ultima avventura di Aloy.

Grazie alla collaborazione con Nvidia, con conseguente supporto DLSS 3, Reflex e DLAA per un comparto tecnico ancora maggiormente all'avanguardia, Horizon Forbidden West Complete Edition sarà un titolo ancora più mastodontico.

E lo sarà dal 21 marzo 2024, quando Horizon Forbidden West Complete Edition arriverà finalmente su PC (tramite PlayStation Blog).

Horizon Forbidden West Complete Edition su PC offre framerate sbloccati, opzioni grafiche personalizzabili e numerose tecnologie che migliorano le prestazioni, tra cui upscaling e Frame Generation di NVIDIA DLSS 3. È confermato anche il supporto ad AMD FSR e Intel XeSS. La tecnologia di rifinitura grafica di NVIDIA DLAA è disponibile per i sistemi più performanti. Il gioco si avvale di DirectStorage per velocizzare i caricamenti su PC.

Esplorando il lontano futuro post-apocalittico di Horizon scoprirete un’ampia varietà di scenari incredibilmente dettagliati che includono foreste lussureggianti, città sommerse, vasti deserti e montagne maestose. Il supporto al formato Ultrawide permette di godersi una spettacolare visuale panoramica di questi ambienti. Sono disponibili le risoluzioni 21:9 Ultrawide, 32:9 Super Ultrawide e addirittura 48:9, con possibilità di usare configurazioni a triplo monitor.

Horizon Forbidden West è stato lanciato per la prima volta per PlayStation 5 e PlayStation 4 il 18 febbraio 2022. L'edizione completa, che include il contenuto scaricabile Burning Shores, è arrivata su PlayStation 5 il 6 ottobre 2023 ed ora si completa finalmente il numero di piattaforme su cui sarà disponibile.

In questo periodo Aloy ha anche combattuto per la biodiversità, con una iniziativa molto interessante in collaborazione con PlayStation.