HoYoverse, lo studio dietro grandi successi free-to-play come Genshin Impact, ha svelato ufficialmente Honkai: Nexus Anima, un titolo che abbandona le formule consolidate per esplorare un gameplay unico rispetto ai suoi precedenti fenomeni.

La proposta si distingue per un approccio innovativo che fonde la raccolta di creature mistiche — in maniera simile a quanto avviene con Pokémon, per esempio — con narrazioni profonde e battaglie strategiche, promettendo di catturare l'immaginazione dei giocatori attraverso legami emotivi autentici.

Come ci segnala Monster Vine, il giocatore veste i panni di un viaggiatore interdimensionale che, dopo essere fuggito dalla prigionia, intraprende un'odissea attraverso città tranquille e regni inesplorati: durante questo percorso incontra gli Anima, ciascuno dotato di personalità distintive e abilità uniche, forgiando con loro legami emotivi che si riflettono tanto nell'esplorazione quanto nel combattimento.

Le Nexus Battle rappresentano il cuore pulsante dell'esperienza ludica di Honkai Nexus Anima, offrendo scontri tattici veloci dove giocatori e Anima combattono fianco a fianco: ogni creatura porta con sé abilità specifiche legate alle sue origini concettuali, permettendo ai giocatori di combinare poteri diversi per creare strategie di combattimento variegate e personalizzate.

L'innovazione sta nel fatto che gli Anima influenzano anche l'interazione con il mondo di gioco al di fuori delle battaglie, rendendo la compagnia un elemento centrale sia narrativo che meccanico: di seguito vi lasciamo al primo trailer ufficiale.

Come ci segnala la stessa HoYoverse attraverso un comunicato stampa giunto alla nostra redazione, gli appassionati possono già registrarsi per il Nexus Bond Test, la prima beta chiusa del gioco, disponibile fino al 12 settembre.

Questo test preliminare sarà accessibile su PC e iOS, anche se i progressi verranno resettati al termine della fase di prova. La selezione avverrà tra i giocatori che completeranno il questionario per tester, con un numero limitato di partecipanti ammessi all'esperienza: potete consultare tutti i dettagli e iniziare ad iscrivervi sulla seguente pagina ufficiale.

Come ultima grande aggiunta alla serie Honkai, pronta ad espandersi dopo il successo raccolto da Star Rail (trovate l'edizione fisica su Amazon), Nexus Anima porta avanti l'eredità di innovazione ludica dello studio, proponendo un gameplay diverso dai suoi soliti standard, non nascondendo una certa dose di coraggio.

Non dovrebbe essere un vero e proprio "rivale di Pokémon", dato che il gameplay sembra essere radicalmente diverso, ma potrebbe comunque soddisfare chi ama collezionare tenere e potenti creature.