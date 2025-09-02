Hollow Knight: Silksong è senza dubbio uno dei titoli più attesi del 2025, e le notizie continuano ad arrivare a pochi giorni dal debutto ufficiale.

Team Cherry ha infatti confermato che la versione “enhanced” pensata per Nintendo Switch 2 sarà disponibile come upgrade gratuito per chiunque possieda il gioco sulla piattaforma.

Una notizia che farà piacere ai fan Nintendo, visto che altri publisher hanno spesso fatto pagare una tariffa aggiuntiva per sfruttare le funzionalità delle nuove console.

In questo caso, invece, chi acquisterà Silksong su Switch o riceverà una chiave Nintendo Switch tramite Kickstarter, potrà accedere all’upgrade direttamente dall’eShop scaricando il “Hollow Knight: Silksong Upgrade Pack” senza costi aggiuntivi. Anche se il team non ha specificato nero su bianco che sarà gratuito per tutti, il messaggio lascia intendere chiaramente questa direzione.

Il contenuto esatto delle migliorie legate alla versione Switch 2 non è stato ancora illustrato. Potrebbero esserci miglioramenti grafici, tempi di caricamento ridotti o funzioni specifiche legate all’hardware della nuova console Nintendo, ma per il momento si tratta solo di speculazioni.

Team Cherry ha più volte sottolineato come Silksong avrà un’ampiezza superiore rispetto al primo Hollow Knight, con nuovi biomi, nemici e abilità inedite per Hornet, la protagonista.

Un’altra sorpresa riguarda il prezzo: nonostante il lungo sviluppo e le ambizioni maggiori, Silksong costerà soltanto 20 dollari al lancio. Il primo capitolo era stato venduto a 15 euro circa nel 2017, e considerando l’inflazione, il sequel mantiene praticamente quasi lo stesso prezzo. Una scelta che ha colpito positivamente la community, convinta che l’investimento sia ampiamente giustificato dai contenuti promessi.

L’impatto dell’annuncio si è fatto sentire anche sul mercato: almeno sette titoli hanno deciso di spostare la propria uscita per non scontrarsi direttamente con Silksong.

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli: il 4 settembre Hornet tornerà a combattere in un’avventura che promette di ridefinire ancora una volta il genere metroidvania, portando con sé non solo nuovi contenuti, ma anche la certezza che i giocatori su Switch 2 potranno godersi la miglior versione possibile senza spese aggiuntive.