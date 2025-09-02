Microsoft ha annunciato ufficialmente la prima ondata di giochi che andrà ad arricchire il catalogo di Xbox Game Pass a settembre 2025.

L’inizio del mese porta con sé alcuni debutti molto importanti, a partire da uno dei titoli più attesi degli ultimi anni: Hollow Knight: Silksong, il seguito del celebre metroidvania che arriverà direttamente dal day-one all’interno del servizio.

Come sempre, i giochi inclusi in Game Pass saranno disponibili su console, PC e cloud, senza costi aggiuntivi per tutti gli abbonati ai piani attivi del servizio Microsoft. Si tratta di una selezione molto variegata, capace di spaziare dall’azione più frenetica alle esperienze gestionali e survival, passando per atmosfere cupe e narrative.

Ecco l’elenco dei titoli annunciati per la prima metà di settembre:

I Am Your Beast (Cloud, PC, Xbox Series X/S) - disponibile ora

Nine Sols (Xbox Series X/S) - 3 settembre 2025

Hollow Knight: Silksong (Cloud, Console, PC) - 4 settembre 2025

Cataclismo (PC) - 4 settembre 2025

PAW Patrol World (Cloud, Console, PC) - 10 settembre 2025

RoadCraft (Cloud, Xbox Series X/S) - 16 settembre 2025

La lista parte subito forte con I Am Your Beast, già disponibile in catalogo: uno sparatutto in prima persona ambientato nelle terre selvagge nordamericane, dove il giocatore deve sopravvivere a un esercito e ribaltare la situazione sfruttando l’ambiente a proprio favore.

Il 3 settembre arriverà Nine Sols, un action-platform 2D disegnato a mano che promette un sistema di combattimento basato sulle parate in stile Sekiro. Ambientato in un mondo fantasy ispirato all’Asia e governato in passato da un’antica razza aliena, il titolo metterà il giocatore nei panni di un eroe assetato di vendetta.

Il giorno successivo, il 4 settembre, sarà uno dei più attesi dagli abbonati: Hollow Knight: Silksong debutterà finalmente dopo anni di attesa, portando su Game Pass il sequel del metroidvania acclamato di Team Cherry. Nella stessa giornata arriverà anche Cataclismo, strategico in tempo reale in cui bisognerà costruire fortezze pezzo per pezzo per resistere a orde di creature oscure.

Il 10 settembre sarà la volta di PAW Patrol World, esperienza in 3D ispirata al celebre cartone animato, ideale per i più piccoli ma pensata anche per il gioco in famiglia grazie alla modalità cooperativa. Infine, il 16 settembre arriverà RoadCraft, simulatore che chiede al giocatore di guidare una flotta di veicoli da costruzione per riparare strade e infrastrutture in scenari devastati da disastri naturali.

Accanto ai giochi in arrivo, non mancano aggiornamenti e DLC: tra questi Indiana Jones e l'antico Cerchio: L'Ordine dei Giganti, capitolo aggiuntivo in uscita il 4 settembre, e il trial di NHL 26 previsto dal 5 settembre per gli abbonati EA Play.

Infine, è bene ricordare che alcuni titoli lasceranno il catalogo il 15 settembre: tra questi All You Need is Help, Wargroove 2 e We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie.

La seconda ondata di giochi di settembre verrà annunciata nelle prossime settimane, ma già questa prima lista rende chiaro come Microsoft punti a offrire un catalogo diversificato e in grado di soddisfare pubblici molto diversi tra loro.