Hogwarts Legacy si prepara all'aggiornamento estivo (con Hogsmeade)

Avalanche Software non ha ancora finito di aggiornare Hogwarts Legacy, il videogioco ispirato a Harry Potter che si è rivelato il videogioco più venduto di tutto lo scorso anno.

L'avventura open world è stata un enorme successo (la trovate in offerta su Amazon), ma pare che le novità non siano ancora finite: gli sviluppatori hanno infatti annunciato un nuovo importante update, di cui ancora dovranno essere svelati i dettagli.

Come riportato da Game Rant, il profilo X ufficiale di Hogwarts Legacy ci ha infatti ricordato che presto sarà disponibile la quest di Hogsmeade su tutte le piattaforme: ricordiamo che in precedenza era disponibile in esclusiva per la console PlayStation.

Presto verrà dunque rilasciata e "sbloccata" anche su Xbox, Switch e PC, permettendo così di accedere a qualche contenuto aggiuntivo in più per i giovani maghi e streghe.

Ma con un criptico post aggiuntivo, gli autori ci invitano a tenere d'occhio i nostri account social, perché questa settimana verranno svelate le novità più importanti dell'aggiornamento in uscita per questa estate.

Ricordiamo che questo speciale update era già stato svelato a inizio anno dal community manager, mentre adesso possiamo dire che arrivato un vero e proprio annuncio ufficiale.

Al momento sappiamo solamente che l'update estivo includerà «aggiornamenti e funzionalità aggiuntive», ideato per ringraziare la community per la fiducia dimostrata e per il successo ottenuto da Hogwarts Legacy a livello di vendite.

Terremo dunque particolarmente d'occhio i prossimi update social per capire quali saranno nello specifico le novità di questo speciale aggiornamento estivo: continuate dunque a seguirci sulle nostre pagine per saperne di più.

Nel frattempo, l'incredibile successo ottenuto da Hogwarts Legacy ha convinto Warner Bros. a puntare maggiormente su nuovi videogiochi ispirati all'universo di Harry Potter.

Il primo di questi dovrebbe essere Quidditch Champions, un free-to-play dedicato allo sport più amato da maghi e streghe, che sta tuttavia già dividendo il pubblico.