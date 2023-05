Hogwarts Legacy, spunta una feature tagliata chiesta dai fan

Hogwarts Legacy ha dato la possibilità ai giocatori di vivere pienamente nel mondo di Harry Potter, ma il fatto che si potessero lanciare le maledizioni senza perdono... con un perdono, ha rovinato leggermente l'immersività.

Questo non ha impedito al gioco in ogni caso di vendere come un treno, anche su Amazon, perché ha fatto breccia con prepotenza nel cuore dei fan.

Ci è voluta giusto un'uscita come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom per avere un nuovo contendente al gioco più di successo dell'anno.

Ma Hogwarts Legacy si sta già rifacendo su PS4 e Xbox One, perché appena sbarcato su old-gen ha già fatto il botto.

Tuttavia c'è stato un gran parlare, all'inizio, del fatto che incantesimi come Avada Kedavra potessero essere lanciato senza alcuna conseguenza per il giocatore.

Molti fan hanno sperato che, fino all'ultimo, il team di sviluppo potesse elaborare un sistema di moralità per rendere il gioco ancora più attinente con "le regole" dei romanzi di J.K. Rowling.

Il sistema, come riporta IGN US, c'era.

Un nuovo datamining di Hogwarts Legacy ha svelato che un sistema di moralità è stato almeno testato prima del lancio, per dare alle maledizioni senza perdono delle conseguenze.

Uno youtuber lo ha scoperto indagando nei file SQL del gioco, trovando una informazione relativa ad una perdita di punti per le Case nell'eventualità dell'utilizzo delle maledizioni in questione.

Lanciare Imperius sarebbe costato al giocatore 50 punti, mentre azioni di gioco come estorsione o bullismo sarebbero costate rispettivamente 50 e 25 punti. Ben 100 punti, invece, sarebbero stati tolti per la Maledizione Mortale.

Alla fine questa idea è stata abbandonata, come sappiamo, probabilmente perché avrebbe reso troppo complesso l'avanzamento del personaggio da parte dei giocatori.

Una piccola gioia per i fan arriva se non altro da un videogioco dedicato unicamente al Quidditch, a proposito di elementi non inseriti in Hogwarts Legacy.