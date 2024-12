Hogwarts Legacy festeggia il Natale con aggiunte gratis dei fan

Natale è arrivato anche in Hogwarts Legacy, grazie a una serie di mod gratuite disponibili da ora, che aggiungono un tocco festivo al mondo magico di Harry Potter.

Non è la prima volta che il titolo di Avalanche Software (che trovate anche su Amazon) viene migliorato dai modder di turno.

Se sei pronto a far risplendere il tuo personaggio con abiti a tema natalizio o decorare le sale di Hogwarts con ornamenti festivi, ecco tutto quello che dovete sapere (via GamingBible).

La mod natalizia per Hogwarts Legacy “Mrs Claus Outfit (Dress and Accessories)” creata dal bravo "sebominis" aggiunge:

L'abito e il mantello di Mrs Claus

Gli orecchini a forma di ornamento

La ghirlanda di vischio

I guanti con fiocco

Inoltre, offre tre varianti di colore per personalizzare l'outfit e dare al tuo personaggio un tocco unico e natalizio.

“Santa Hats and Mistletoe”, realizzata da MissSoapy, introduce invece:

Due cappelli di Natale

Ornamenti decorativi di vischio

Anche se il vischio è puramente decorativo e non interattivo, resta un’aggiunta perfetta per immergersi nello spirito delle feste.

Se sei pronto a vivere la magia del Natale a Hogwarts, queste mod sono l'occasione di riempire il mondo magico di spirito natalizio!



Ricordo inoltre che il gioco è attualmente scontato del 75% su Steam qui come parte dei saldi natalizi di Warner Bros..

Eppure, una domanda curiosa emerge: se il Natale esiste nell’universo di Harry Potter? Non ho una risposta, ma è divertente immaginare che anche i maghetti possano ricevere doni sotto l'albero (e chissà che per il sequel non si pensi a qualcosa del genere).

Nel mentre, i fan di Hogwarts Legacy sono divisi riguardo alla possibilità che il sequel del gioco includa una modalità multiplayer co-op.

Inoltre, vi ricordo anche che è stata da poco aperta una petizione contro possibili aggiunte live service in Hogwarts Legacy 2.