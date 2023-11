Hogwarts Legacy arriva su Switch, acquistalo ora su Amazon!

Hogwarts Legacy, già apparso in precedenza su PC e altre console, entusiasmante gioco ambientato nell'universo di Harry Potter, è finalmente disponibile anche per Nintendo Switch.

Dopo mesi di attesa, è possibile acquistare la versione Switch di questo popolare titolo, giusto in tempo per le feste di Natale, rendendolo un'ottima idea regalo. Il gioco, essendo una novità, è venduto al prezzo pieno, comune per i nuovi titoli per Switch, e Hogwarts Legacy è disponibile a 59,99€.

Hogwarts Legacy, chi dovrebbe acquistarla?

Hogwarts Legacy è un gioco che sicuramente entusiasmerà gli appassionati del "Wizarding World". È il gioco che i fan di Harry Potter hanno sempre desiderato, offrendo un'esperienza videoludica che cattura l'essenza della serie di libri e film. È considerato il gioco definitivo per gli amanti di questo universo magico, pieno di fascino e magia.

Questo titolo è altamente raccomandato per giocatori di tutte le età, in particolare per chi non lo ha ancora acquistato per PC o console di nuova generazione, dove è disponibile da qualche tempo. È accessibile, divertente, ricco di attività, e adatto anche a chi è nuovo nel mondo dei videogiochi, rendendolo un'ottima idea per un regalo di Natale.

Per quanto riguarda il prezzo, Hogwarts Legacy è appena uscito e quindi è venduto senza sconti o offerte. Anche se le cose potrebbero cambiare dopo il Black Friday, non è garantito, soprattutto perché la versione per Switch era molto attesa, anche grazie alla portabilità della console.

