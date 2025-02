Hogwarts Legacy 2 sarebbe in sviluppo assieme a una sorpresa

Dopo aver venduto oltre 24 milioni di copie, Hogwarts Legacy si è affermato come uno dei più grandi successi videoludici degli ultimi anni.

Era quindi solo questione di tempo prima che Avalanche Software si mettesse al lavoro su un sequel del gioco originale (che trovate su Amazon).

Ora, arriva una nuova conferma da Jason Schreier di Bloomberg: Hogwarts Legacy 2 è ufficialmente in sviluppo, assieme - pare - a un'edizione espansa del primo capitolo.

Oltre al sequel, Schreier ha infatti rivelato anche un altro progetto legato all’universo di Harry Potter: una versione espansa del primo capitolo.

I dettagli sono ancora scarsi, ma si parla di un possibile aggiornamento con nuovi contenuti o di una versione migliorata per le future piattaforme, tra cui la tanto attesa Nintendo Switch 2.

Dopo l’assenza di un DLC per il primo capitolo, questa edizione potrebbe rappresentare un’occasione per ampliare l’esperienza di gioco, magari con nuove missioni, incantesimi o persino una modalità inedita.

Con il sequel già in cantiere e una possibile versione riveduta e corretta del primo capitolo, Warner Bros. sembra intenzionata a trasformare Hogwarts Legacy in un vero e proprio franchise di punta.

Resta da capire come verrà gestito il mondo di gioco: verrà mantenuta l’ambientazione nel XIX secolo, o il sequel porterà i giocatori in un'epoca moderna più vicina a quella di Harry Potter?

Per ora, le informazioni sono scarse, ma una cosa è certa: l’universo videoludico del maghetto è destinato a crescere, e i fan della saga avranno presto nuovi incantesimi da lanciare.

Personalmente, la notizia non mi sorprende affatto. Hogwarts Legacy ha dimostrato che l’interesse per il Wizarding World è più vivo che mai, nonostante le controversie che lo hanno accompagnato.

Tuttavia, spero che Avalanche Software non si limiti a replicare la stessa formula con un numero “2” accanto al titolo.

Se Hogwarts Legacy 2 vuole davvero alzare l’asticella, dovrà essere più ambizioso, con una trama più coinvolgente, scelte narrative significative e un mondo di gioco più vivo. Altrimenti, rischia di diventare solo un more of the same con qualche incantesimo in più.

A tal proposito, di recente i fan di Hogwarts Legacy si sono divisi riguardo alla possibilità che il sequel del gioco includa una modalità multiplayer co-op.

Questo, senza contare che gli stessi si sono anche radunati per chiedere che il sequel non abbia elementi live-service, visto il flop di vari giochi basati su quella infrastruttura.