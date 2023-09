Hogwarts Legacy 2, i fan vorrebbero più feature "noiose"

Hogwarts Legacy ha dimostrato ancora una volta che il Wizarding World e la saga di Harry Potter costituiscono ancora oggi un appeal importante in tutto il mondo: l'ultimo adattamento videoludico si è infatti già dimostrato uno dei più grandi successi del 2023.

Non è un caso che si stia infatti iniziando già a parlare di un potenziale sequel: pur non essendo ancora arrivato un annuncio ufficiale, era infatti spuntata nelle scorse settimane un'interessante offerta di lavoro che sembrava collegata proprio a un possibile Hogwarts Legacy 2.

Advertisement

In attesa di scoprire dunque se sia davvero in arrivo un sequel, i fan hanno già iniziato a immaginare cosa vorrebbero vedere in una nuova avventura magica: come riportato da Game Rant, la community ha deciso che vuole vedere più feature "noiose" all'interno del gioco.

Ovviamente non intendiamo dire che i fan vogliono che un nuovo Hogwarts Legacy (lo trovate su Amazon) non debba essere divertente, ma semplicemente che vogliono vedere più lezioni soporifere e contenuti che ci facciano davvero vivere la vita di uno studente della Scuola di Magia e Stregoneria.

Secondo molti fan, una delle lezioni presenti nel gioco — in cui tutti i personaggi ammettono di essere annoiati — si è rivelata in realtà una delle più interessanti, proprio perché non solo ha spiegato diversi aspetti della lore del Wizarding World, ma ci ha anche permesso di interagire con i nostri compagni come studenti, e non come dei veri "avventurieri".

Per questo motivo, ironicamente, i fan sperano che Hogwarts Legacy 2 abbia più contenuti "noiosi" per i personaggi e per il nostro protagonista, dato che in realtà per i fan più appassionati potrebbero essere un'ottima opportunità per restare maggiormente coinvolti nell'universo di gioco.

Vedremo se gli sviluppatori soddisferanno questa peculiare richiesta: stando alle ultime indiscrezioni, la produzione potrebbe già essere iniziata.

Nel frattempo, Hogwarts Legacy continua a dimostrarsi un titolo difficile da battere, soprattutto nel Regno Unito dove è ancora tra i titoli più venduti ogni settimana.