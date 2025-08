Il mercato dei videogiochi continua a dimostrare come i sequel di franchise storici possano ancora conquistare il pubblico contemporaneo, anche quando nascono dalle ceneri di studi di sviluppo ormai scomparsi.

L'ultimo esempio arriva da Titan Quest II, il seguito dell'action RPG del 2006 che ha appena raggiunto un traguardo commerciale impressionante. In un'epoca dominata dai giochi free-to-play e dalle produzioni blockbuster, questo titolo tedesco sta dimostrando che esiste ancora spazio per le avventure classiche ispirate alla mitologia greca.

La storia dietro questo sequel è particolare quanto affascinante. Il Titan Quest originale fu sviluppato da Iron Lore, uno studio del Massachusetts che purtroppo chiuse i battenti subito dopo il lancio del gioco nel 2006.

Tuttavia, alcuni ex membri del team fondarono successivamente Crate Entertainment, diventando celebri per Grim Dawn, considerato il successore spirituale non ufficiale della serie. Ora, a distanza di quasi due decenni, il testimone è passato nelle mani di Grimlore Games, studio tedesco noto per la serie fantasy SpellForce 3.

Questa complessa genealogia di sviluppatori dimostra come le idee creative possano sopravvivere alle aziende che le hanno generate, trovando nuova vita attraverso team diversi ma accomunati dalla stessa passione.

THQ Nordic e Grimlore Games hanno annunciato sui social media che Titan Quest II ha raggiunto quota 300.000 copie vendute in appena 72 ore dal suo lancio in Early Access su Steam, avvenuto il primo agosto. Si tratta di un risultato particolarmente significativo se si considera che il gioco non è ancora nella sua versione definitiva.

Le classifiche di Steam confermano l'impatto del titolo: al momento della stesura di questo articolo, Titan Quest II occupa la diciassettesima posizione nella lista dei più venduti della piattaforma, superando colossi come The Sims 4, RimWorld e persino Team Fortress 2 di Valve.

Nella classifica settimanale, il gioco si piazza addirittura al sesto posto, precedendo successi indie come Peak e il recente Marvel Rivals di NetEase.

Dal punto di vista narrativo, Titan Quest II mette i giocatori di fronte a Nemesi, la Dea della Vendetta, che sta "corrompendo i Fili del Destino e condannando chiunque le si opponga alla Punizione Eterna".

Il gameplay riprende la formula consolidata degli action RPG in stile Diablo, con combattimenti contro creature della mitologia greca e un sistema di progressione del personaggio profondo e personalizzabile.

Per il pubblico italiano, abituato alle saghe epiche e alla tradizione classica, l'ambientazione mitologica rappresenta un terreno familiare che può rendere l'esperienza ancora più coinvolgente. La scelta di attingere al pantheon greco, del resto, è sempre stata uno dei punti di forza della serie originale.

La strategia di lanciare il gioco in accesso anticipato permette agli sviluppatori di raccogliere feedback dalla community e perfezionare l'esperienza prima del rilascio finale.

Il successo ottenuto in così poco tempo suggerisce che esisteva una domanda repressa per questo tipo di esperienza ludica, confermando come i giocatori apprezzino ancora le produzioni che privilegiano la sostanza rispetto agli effetti speciali.