Hidetaka Miyazaki ammette: «Sono una frana nei videogiochi»

Il director di Elden Ring e boss di FromSoftware, Hidetaka Miyazaki, sarà pure il creatore del genere dei soulslike - uno dei più impegnativi degli ultimi tempi - ma a quanto pare il buon Hidetaka come giocatore non è un granché.

Considerando che titoli come Elden Ring (che trovate su Amazon) fanno della difficoltà il loro punto di forza, l'argomento è sicuramente di tendenza.

Advertisement

Tanto che di recente abbiamo deciso di dedicargli anche un articolo in merito, che vi suggeriamo di recuperare prima di subito.

Ora, come riportato anche da GamesRadar, Miyazaki ha affermato che, per quanto riguarda le sue abilità pad alla mano, si definisce assolutamente una frana nei videogiochi.

In una nuova intervista con The Guardian, Miyazaki-san rivela che, nonostante di solito non giochi ai suoi titoli dopo il lancio, ha giocato la storia di Elden Ring in preparazione per il DLC Shadow of the Erdtree.

Tuttavia, ha dovuto utilizzare "tutto" ciò che era a sua disposizione per portarlo a termine:

«Voglio premettere dicendo che sono assolutamente una frana nei videogiochi. Quindi il mio approccio o stile di gioco è stato usare tutto quello che ho a mia disposizione, tutta l'assistenza, ogni minimo aiuto che il gioco offre, e anche tutta la conoscenza che ho come architetto del gioco. Ka libertà e la natura open-world di Elden Ring forse hanno abbassato la barriera d'ingresso, e potrei essere io quello che ne beneficia di più, come giocatore, più di chiunque altro.»

Sebbene Miyazaki non discuta delle caratteristiche specifiche che lo hanno aiutato a superare il suo playthrough nel gioco, possiamo probabilmente dedurre che si riferisce a cose come le evocazioni degli NPC e i consumabili che applicano buff.

In ogni caso, è interessante sentire Miyazaki stesso ammettere di "essere una frana" nei giochi, dato quanto tendono a essere difficili i prodotti di FromSoftware.

L'espansione Shadow of the Erdtree è probabilmente ancora più difficile del gioco base, anche se una patch ha di recente "tranquillizzato" la situazione.

E se siete bloccato in una battaglia particolarmente ostica, sarete felice di sapere che la leggenda della comunità Let Me Solo Her è tornata con una nuova missione: questa volta, sta aiutando i giocatori a sconfiggere Messmer.