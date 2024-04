Hi-Fi Rush si prepara a conquistare Switch, dopo il debutto su PS5

Quando venne confermata la scelta di Xbox di trasformare alcune delle sue esclusive in giochi multipiattaforma, uno dei primi titoli che finì subito al centro di indiscrezioni fu Hi-Fi Rush, dato che un datamine sembrava aver suggerito l'arrivo sulle console "rivali".

Un'indiscrezione che alla fine fu parzialmente confermata, dato che oggi il bellissimo action game musicale di Tango Gameworks è disponibile su PS5, con possibilità di preordinare anche una copia fisica.

Non ci fu però alcuna novità per la presunta edizione Switch: gli unici giochi ad oggi confermati per la console ibrida di casa Nintendo sono infatti Pentiment e Grounded, entrambi già disponibili.

Fortunatamente per i fan Nintendo, sembrerebbe che anche questa gemma musicale sia in arrivo nel prossimo periodo: come segnalato da Gematsu, una conferma "ufficiosa" sembra infatti essere arrivata dal PEGI.

Il sito ufficiale dell'ente di valutazione europeo, che potete consultare al seguente indirizzo, segnala di aver pubblicato il 30 aprile 2024 — cioè oggi — non solo la valutazione della versione PS5, ma anche quella di una edizione Switch, ad oggi ancora non annunciata.

Insomma, il PEGI potrebbe aver confermato in anticipo l'arrivo di Hi-Fi Rush sulle console ibride Nintendo, anche se ovviamente resta in piedi la possibilità che si sia trattato di un semplice errore.

Una notizia che farebbe senz'altro piacere ai fan su Switch, dato che ancora oggi il titolo è un eccellente biglietto di visita per il mondo Xbox e per l'abbonamento Game Pass (lo trovate su Amazon).

Vi invitiamo pertanto a prendere il tutto con le dovute precauzioni e incrociare le dita: se dovesse davvero essere in arrivo un'edizione Switch, probabilmente sarà solo questione di tempo prima che arrivi un annuncio ufficiale.

Continueremo a monitorare come sempre la situazione, tenendovi prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più al riguardo.

Se non avete ancora giocato a questa divertentissima produzione e volete saperne di più, vi lasciamo alla nostra recensione dedicata.