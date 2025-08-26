Le colonie umane si preparano a lanciare la più grande controffensiva mai tentata contro i Terminidi. Dopo mesi di addestramento e pianificazione, il 2 settembre inizierà l’operazione Into the Unjust, che porterà gli Helldivers direttamente nei Mondi Alveare, avvolti dalla misteriosa Oscurità.

Per la prima volta, le forze umane varcheranno la barriera di nebbia tossica che ha sempre reso inaccessibili questi pianeti. Qui li attendono strutture colossali erette dai Terminidi e, soprattutto, il Polmone Alveare: un organo biologico nascosto sottoterra che produce la nebbia velenosa.

La natura claustrofobica delle gallerie sotterranee cambierà radicalmente le regole di ingaggio. I Super Destroyer non potranno fornire supporto dall’alto e le squadre dovranno affidarsi solo al proprio coraggio e alla coordinazione.

Le informazioni raccolte dall’intelligence segnalano nuove varianti nemiche. Guerrieri, Sputasangue e Caricatori capaci di muoversi sotto terra e attaccare di sorpresa. Dall’alto, invece, incombe lo Scarafaglio Drago, una creatura alata in grado di colpire dall’aria con getti di bile corrosiva.

Le missioni sui Mondi Alveare richiederanno strategie inedite. I soldati dovranno scortare piattaforme mobili di trivellazione, difendendole mentre attraversano territori infestati, e nelle profondità sotterranee dovranno individuare e distruggere i Polmoni Alveare per contenere l’Oscurità.

Per affrontare queste sfide, il Ministero della Difesa introdurrà dal 4 settembre il pacchetto Dust Devils, una nuova dotazione studiata appositamente per l’ambiente ostile. L’arsenale include l’AR-2 Coyote con munizioni incendiarie, la granata a grappolo G-7 Pineapple e la balestra S-11, capace di rilasciare gas tossici all’impatto. Tra gli stratagemmi figurano l’EAT-700, missile al napalm monouso, e l’MS-11 Solo Silo, che permette di richiamare un silo missilistico con un colpo devastante.

Le armature DS-42 Federation’s Blade e DS-191 Scorpion offrono resistenza a fuoco, gas, acido ed elettricità, con la passiva Desert Stormer che aumenta anche la gittata di lancio. Il pacchetto è completato da mantelli, carte giocatore, emoticon, il titolo “Seppellitore di Teste” e la skin Rattlesnake per veicoli e Hellpod.

Con Into the Unjust e il kit Dust Devils, gli Helldivers saranno equipaggiati per affrontare una nuova fase della guerra: uno scontro diretto nel cuore stesso dei Mondi Alveare, dove la sopravvivenza dipenderà solo dalla determinazione delle squadre.