Arrowhead tira il freno su Helldivers 2: «Impossibile andare avanti»

Era nell'aria, nonché comprensibile e anticipato da Arrowhead stessa, ma ora è ufficiale con le dichiarazioni del nuovo CEO che Helldivers 2 rallenterà sensibilmente con i nuovi aggiornamenti.

Il successo dello shooter (lo trovate su Amazon) ha portato Arrowhead a dover lavorare molto intensamente ai contenuti aggiuntivi. Sia per mantenere viva la community, sia per soddisfare il fabbisogno tecnologico in termini di server, i primi mesi del lancio del gioco sono stati molto intensi.

Advertisement

Era già chiara l'intenzione dello studio di prendersi più tempo, ora, per lavorare ai nuovi contenuti. Ora, come riporta PC Gamer, è arrivata una dichiarazione ufficiale da parte del nuovo CEO che conferma questa intenzione.

Il nuovo CEO Shams Jorjani si è presentato al pubblico per la prima volta e, contestualmente, ha raccontato il piano per il futuro di Helldivers 2.

«Sapevamo che sarebbe stato impossibile tenere il passo con la domanda e l'insaziabile fame di cose più divertenti da fare in/con HD2», scrive Jorjani nella sua prima nota

Inoltre, il CEO approfondisce il tema dando una spiegazione ai giocatori:

«Il nostro obiettivo principale come studio è quello di impostare le cose in modo sostenibile, in modo che a lungo termine possiamo realizzare più cose e migliori. Stiamo costruendo un po' di impalcature prima di poter costruire un fienile più grande.»

Le patch, quindi, arriveranno con molta più calma insieme ai contenuti, che ora Arrowhead vuole costruire con più attenzione alla qualità rispetto che alla quantità.

Speriamo che i giocatori possano capire questa nuova esigenza del team, visto che Helldivers 2 ha perso comunque tanti giocatori in questi mesi ed è importante capire come riequilibrare la situazione.

Tanto che, in termini di vendite, Stellar Blade ha scalzato Helldivers 2 dopo mesi di primato assoluto, anche se in generale il mercato dei videogiochi sta comunque soffrendo in questo 2024.